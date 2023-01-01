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"Очень опасная тенденция". Данилов заявил, что одна "страна-сосед" постепенно подминает Россию "под себя" – "может стать колонией"

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У россиян могут появиться новые "владельцы", считает Данилов
У россиян могут появиться новые "владельцы", считает Данилов
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Россию подминает "под себя" одна из соседних стран.

Такое мнение 1 января в эфире национального телемарафона, видеозапись которого опубликована в YouTube ТСН, высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"У россиян могут появиться новые "владельцы". Мы сегодня наблюдаем, что определенная страна-сосед уже постепенно забирает РФ "под себя", потому что у нее там есть свои интересы. Это очень, очень опасная тенденция для всего мира, и в том числе для нас", – подчеркнул Данилов.

Секретаря СНБО спросили, имеет ли он в виду Китай.

В ответ Данилов отметил, что необходимо обратить внимание на процессы, которые происходят с Россией. В частности, у РФ осталось ракет на две-три мощныt атаки по территории Украины.

"Они могут получить "неожиданных друзей", и Россия может стать колонией… Если кто-то считает, что с Россией нужно вести переговоры, то я считаю, что ее нужно уничтожить. И как можно скорее", – резюмировал секретарь СНБО.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.

15 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на политических советников Пекина сообщал, что глава КНР Си Цзиньпин поручил правительству Китая наладить более тесные экономические связи с РФ.

21 декабря в Пекине состоялась встреча замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и Си Цзиньпина, в ходе которой он передал председателю КНР письмо от президента РФ Владимира Путина. Си Цзиньпин заявил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда "занимал объективную и справедливую позицию и активно продвигал мирные переговоры", его цитирует сайт МИД КНР. "Он выразил надежду, что соответствующие стороны сохранят рассудительность и проявят сдержанность, будут вести всесторонний диалог и решат общие проблемы безопасности политическими средствами", – говорится в сообщении.

В интервью, которое вышло 23 декабря, посол Китая в ЕС Фу Конг заявил, что Пекин не хочет выбирать "между хорошими друзьями" Украиной и Россией. По его словам, КНР не получает выгоды от войны России против Украины и не заинтересована в ее затягивании.

Теги: Россия, Украина, Китай, СНБО, переговоры, КНР, война России против Украины, безопасность, Алексей Данилов, колония
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