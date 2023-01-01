"Очень опасная тенденция". Данилов заявил, что одна "страна-сосед" постепенно подминает Россию "под себя" – "может стать колонией"

Такое мнение 1 января в эфире национального телемарафона, видеозапись которого опубликована в YouTube ТСН, высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"У россиян могут появиться новые "владельцы". Мы сегодня наблюдаем, что определенная страна-сосед уже постепенно забирает РФ "под себя", потому что у нее там есть свои интересы. Это очень, очень опасная тенденция для всего мира, и в том числе для нас", – подчеркнул Данилов.

Секретаря СНБО спросили, имеет ли он в виду Китай.

В ответ Данилов отметил, что необходимо обратить внимание на процессы, которые происходят с Россией. В частности, у РФ осталось ракет на две-три мощныt атаки по территории Украины.

"Они могут получить "неожиданных друзей", и Россия может стать колонией… Если кто-то считает, что с Россией нужно вести переговоры, то я считаю, что ее нужно уничтожить. И как можно скорее", – резюмировал секретарь СНБО.