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Данилов о гражданском обществе в России: Рабы, рабы и еще раз рабы. Путин готов их тысячами убивать почти каждый день, и это проблема

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Россияне "готовы умирать непонятно за что" на территории Украины, отметил Данилов
Россияне "готовы умирать непонятно за что" на территории Украины, отметил Данилов
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Российское общество в войне против Украины "полностью поддерживает своего Гитлера".

Об этом 1 января в эфире национального телемарафона, видеозапись которого опубликована в YouTube ТСН, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, россияне "готовы умирать непонятно за что" на территории Украины.

"Только для того, чтобы получить какую-то машину или какие-то деньги… Очень больное общество. И надежда, что там внутри будет что-то происходить… У нас были определенные прогнозы, что на ноябрь месяц могли бы выйти... Но мы еще раз исследовали их гражданское общество, мы его там, к большому сожалению, не увидели. Рабы, рабы и еще раз рабы. Не имеющие права на свою собственную точку зрения. И жизнь которых в глазах [президента РФ Владимира] Путина ничего не стоит, он их готов тысячами убивать почти каждый день. И это для нас определенная проблема", – отметил Данилов.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В конце марта военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян. Такие результаты показал опрос "Левада-центра".

12 июля "Медуза" опубликовала результаты закрытого опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу администрации президента РФ. В нем уже 57% высказались за продолжение боевых действий в Украине.

Согласно результатам соцопроса российского "Левада-центра", опубликованным 1 сентября, 60% опрошенных россиян считают, что не несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов. В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов 18 октября рассказал, что в распоряжении ГУР МО есть данные о реальных настроениях в российском обществе, согласно которым 82% россиян "абсолютно поддерживают" боевые действия на территории Украины.

В конце ноября "Медуза" опубликовала результаты закрытого соцопроса, проведенного по заказу Кремля, согласно которому 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и только 25% поддерживают продолжение конфликта. В британской разведке считают, что Кремлю будет все сложнее поддерживать молчаливое одобрение войны среди россиян.

Теги: Россия, Украина, СНБО, Кремль, гражданское общество, агрессия, война России против Украины, Алексей Данилов, россияне
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