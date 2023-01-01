Данилов о гражданском обществе в России: Рабы, рабы и еще раз рабы. Путин готов их тысячами убивать почти каждый день, и это проблема

Об этом 1 января в эфире национального телемарафона, видеозапись которого опубликована в YouTube ТСН, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, россияне "готовы умирать непонятно за что" на территории Украины.

"Только для того, чтобы получить какую-то машину или какие-то деньги… Очень больное общество. И надежда, что там внутри будет что-то происходить… У нас были определенные прогнозы, что на ноябрь месяц могли бы выйти... Но мы еще раз исследовали их гражданское общество, мы его там, к большому сожалению, не увидели. Рабы, рабы и еще раз рабы. Не имеющие права на свою собственную точку зрения. И жизнь которых в глазах [президента РФ Владимира] Путина ничего не стоит, он их готов тысячами убивать почти каждый день. И это для нас определенная проблема", – отметил Данилов.