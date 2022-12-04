Поддерживать молчаливое одобрение войны среди россиян Кремлю будет все сложнее – британская разведка

Минобороны Соединенного Королевства ссылается на данные опроса, которые обнародовало издание "Медуза". Согласно опросу, 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и только 25% поддерживают продолжение конфликта.

"Учитывая, что Россия вряд ли добьется серьезных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения, вероятно, будет все труднее для Кремля", – говорится в отчете разведки.