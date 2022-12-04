Поддерживать молчаливое одобрение войны среди россиян Кремлю будет все сложнее – британская разведка

Минобороны Соединенного Королевства ссылается на данные опроса, которые обнародовало издание "Медуза". Согласно опросу, 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и только 25% поддерживают продолжение конфликта.
"Учитывая, что Россия вряд ли добьется серьезных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения, вероятно, будет все труднее для Кремля", – говорится в отчете разведки.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 December 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 4, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/pSq13JBIrv
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В конце марта военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян. Такие результаты показал опрос "Левада-центра".
12 июля "Медуза" опубликовала результаты закрытого опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу администрации президента РФ. В нем уже 57% высказались за продолжение боевых действий в Украине.
Согласно результатам соцопроса российского "Левада-центра", опубликованным 1 сентября, 60% опрошенных россиян считают, что не несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов. В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов 18 октября рассказал, что в распоряжении ГУР МО есть данные о реальных настроениях в российском обществе, согласно которым 82% россиян "абсолютно поддерживают" боевые действия на территории Украины.