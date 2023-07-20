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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Украина уже давно свила веревку из "красных линий" Путина и повесит на ней российский имперский труп

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Попытки запугать Украину дадут противоположный эффект секретарь СНБО
Попытки запугать Украину дадут противоположный эффект – секретарь СНБО
Фото: president.gov.ua

Единственный возможный ответ Украины на российские ракетные обстрелы и убийства мирного населения – это увеличение количества и масштабов ударов сил обороны. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал 20 июля в Twitter.

Несмотря на угрозы страны-агрессора, Вооруженные силы будут еще интенсивнее уничтожать оккупационные войска.

"Украина уже давно собрала в кучу все "красные линии" [президента РФ Владимира] Путина, свила из них веревку, на которой повесит российский имперский труп". – говорится в сообщении.

Данилов отметил, что попытки запугать Украину дадут противоположный эффект и катастрофические последствия для России.

"Оккупантов ожидает много неприятных сюрпризов и приветов – не только от армии дронов, но и от флота дронов", – сказал он.

Секретарь Совбеза также обратился к одесским политикам из бывшей Партии регионов и запрещенной ОПЗЖ, отметив, что "самое время объяснить, как их ползание по кремлевскому коврику привело в Одессу "русский мир" и сколько крови это стоило".

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину. С тех пор РФ оказалась под жесткими международными санкциями, а на поле боя потеряла часть захваченной территории.

Украина отказывается вести с Москвой переговоры о завершении войны, пока российские оккупанты не уйдут со всей украинской территории.

Теги: Владимир Путин, Одесса, СНБО, угрозы, ВСУ, страна-агрессор, война России против Украины, Алексей Данилов
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