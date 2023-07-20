Данилов: Украина уже давно свила веревку из "красных линий" Путина и повесит на ней российский имперский труп

Несмотря на угрозы страны-агрессора, Вооруженные силы будут еще интенсивнее уничтожать оккупационные войска.

"Украина уже давно собрала в кучу все "красные линии" [президента РФ Владимира] Путина, свила из них веревку, на которой повесит российский имперский труп". – говорится в сообщении.

Данилов отметил, что попытки запугать Украину дадут противоположный эффект и катастрофические последствия для России.

"Оккупантов ожидает много неприятных сюрпризов и приветов – не только от армии дронов, но и от флота дронов", – сказал он.

Секретарь Совбеза также обратился к одесским политикам из бывшей Партии регионов и запрещенной ОПЗЖ, отметив, что "самое время объяснить, как их ползание по кремлевскому коврику привело в Одессу "русский мир" и сколько крови это стоило".

Відповідь України на ракетні обстріли мирних міст і вбивство цивільних одна – це збільшення кількості й масштабів ударів СОУ по окупаційним військам. Україна вже давно зібрала до купи всі «червоні лінії» путіна, звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп.… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 20, 2023