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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Литвы заявил, что Запад должен пересечь все "красные линии" в военной помощи Украине

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Науседа: Мы должны пересечь все "красные линии". Иначе мы потеряем время
Науседа: Мы должны пересечь все "красные линии". Иначе мы потеряем время
Фото: EPA

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что союзники Украины должны предоставить всю необходимую военную помощь, в том числе и истребители. Об этом он сказал 24 апреля в интервью немецкому изданию Spiegel.

"Для меня совершенно ясно, что мы должны пересечь все "красные линии". Иначе мы потеряем время. Людей убивают и пытают каждый день. Депортация детей – это порядок дня, как и бомбардировки инфраструктуры. Оглядываясь назад, мы потеряли время, потому что долго колебались при принятии определенных решений. В итоге мы все равно пришли к этим решениям, но поздно и очень дорогой ценой", – отметил Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что союзникам Украины необходимо быть очень решительными, потому что они имеют дело с очень опасным агрессором, который не знает границ.

"Мы не должны надеяться, что он в какой-то момент остановится, – если ему это удастся, он будет продолжать и продолжать", – добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, что такое "красные линии" в поставках оружия Украине, Науседа отметил, что речь об истребителях.

"Да, некоторые государства уже поставляют самолеты других типов. Воздушное пространство – важный элемент в этой войне. И чтобы эффективно его защищать, нам нужны самолеты и больше систем противовоздушной обороны. Это важно не только для Украины, но и для нашей безопасности", – заявил президент Литвы.

Контекст:

Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16

Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша (по состоянию на 5 апреля – уже восемь). 

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, оружие, Литва, война, самолет, авиация, вооружение, воздушное пространство, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Гитанас Науседа
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