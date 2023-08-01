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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Деньги на восстановление Киевской области выделили компаниям, которые фигурируют в расследованиях или не имеют необходимого опыта – Bihus.info

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Для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд
Для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд
Фото: EPA

Сотни миллионов гривен на восстановление Киевской области без проведения тендеров были выделены компаниям, которые фигурируют в уголовных производствах. Об этом говорится в расследовании Bihus.info, опубликованном 31 июля.

Как сказано в материале, процесс восстановления в Киевской области стартовал летом 2022 года, но позже весь этот процесс "превратился в сплошной хаос". Расследователи отмечают, что большинство договоров было подписано с подрядчиками напрямую, без проведения тендеров, сами договоры либо не публиковались в системе Prozorro вообще, либо публиковались с большим опозданием, на похожие работы на одних и тех же объектах могло быть сразу несколько заказов. Они добавили, что их ключевая претензия – подход к самому выбору подрядчиков, которые занимались восстановлением. 

К примеру, более 200 млн грн на восстановление Бучи Киевской области, в том числе и на работы на самой известной улице – Вокзальной, – без тендеров отдали предпринимателям из Ровенской области, которые ранее не имели опыта таких масштабных работ. 

Инфографика: bihus.info
Инфографика: bihus.info

Также в Буче заказ на осуществление работ на 40 млн грн получила компания с ошибкой в названии “Булівельна компанія “Відбудова”, отмечают расследователи. По их мнению, ошибка объясняется спешкой, ведь фирма была зарегистрирована юристами, выставлена на продажу, а затем куплена на портале объявлений OLX. Сразу после покупки новыми владельцами она уже получила первые заказы, говорится в материале. Директор этого предприятия Борис Лисовский ранее работал в киевском КП “Київблагоустрій”, где тогда же работал Тимур Ткаченко – бывший бизнес-партнер заместителя руководителя Офиса президента Алексея Кулебы. 

Часть работ, которыми занималась “Булівельна компанія “Відбудова”, до сих пор не выполнена, говорится в статье. Кроме того, местные жители жаловались на работу мастеров, пишет СМИ.

Инфографика: bihus.info
Инфографика: bihus.info

Еще ориентировочно 40 млн грн от Киевской облгосадминистрации получила компания “Ласт Буд Кепітал”. Она вместе с несколькими другими фирмами, созданными связанными между собой людьми, фигурирует в ряде уголовных производств, касающихся фиктивности, уклонения от уплаты налогов и подделки документов, говорится в расследовании Bihus.info.

Заказ на 240 млн грн получило ООО “Укрбуд-проект-реконструкція”, которое должно заниматься восстановлением Бородянского центра социально-психологической реабилитации в Киевской области. Деятельность этой фирмы расследуют правоохранители Сумской области, говорится в материале. В судебных материалах, которые изучили журналисты, сказано, что местный чиновник, по сути и приведший эту компанию на подряды, ранее работал на семью владельцев, а сама фирма якобы не имела ресурсов на работы по восстановлению.

Кроме того, расследователи отметили, что ООО “Укрбуд-проект-реконструкція” принадлежит Давиду Кизименко – сыну Олега Кизименко – чиновника-сепаратиста, который после оккупации Крыма остался там в должности заместителя мэра Севастополя.

Инфографика: bihus.info
Инфографика: bihus.info

Правоохранители расследуют также деятельность компании-подрядчика "ООО “Атмосфера Інжиніринг Сістемз”, связанной с киевским застройщиком Андреем Вавришем. Фирма получила заказ на ремонт поврежденной крыши в разбитой россиянами многоэтажке в Бородянке. Как журналистам рассказали местные, рабочие фирмы, разобрав крышу осенью, оставили ее в таком состоянии до января. За это время здание сильно залило, в квартирах образовалась плесень и начались разрушения.

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

Руководители части городских и поселковых советов от разговоров с журналистами об отстройке отказались, отмечено в материале. 

В то же время чиновники Бучи хаос с заказами объяснили "войной и спешкой". Кулеба в интервью журналистам заявил, что "криминальными шлейфами подрядчиков должны заниматься правоохранители".

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Согласно расчетам Всемирного банка, озвученным в марте 2023 года, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщил Шмыгаль 3 января.

Теги: Россия, ремонт, деньги, правоохранители, расследование, Prozorro, разрушения, Бородянка, восстановление
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