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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Дії" начался прием заявок на компенсацию за уничтоженное жилье

Украинцы смогут получить компенсацию за разрушенное жилье в форме электронного жилищного сертификата
Украинцы смогут получить компенсацию за разрушенное жилье в форме электронного жилищного сертификата
Фото: EPA

С 1 августа владельцы жилья, которое было разрушено в результате войны страны-агрессора России против Украины смогут подать заявление на получение компенсации. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook 1 августа.

"Претендовать на компенсацию за уничтоженное жилье смогут единоличные собственники жилья, которое разрушено из-за боевых действий после 24 февраля и не подлежит восстановлению. Разрушенное жилье должно быть размещено на территориях контролируемых Украиной", – заявил министр.

Кроме того, в министерстве нарабатывается отдельный механизм, который позволит украинцам, чье жилье находится на временно оккупированной территории, также получать компенсацию.

"Никого не оставим в беде, но нужно время, чтобы подготовить эффективный процесс", – добавил чиновник. 

Он объяснил, что по аналогии с компенсацией за поврежденное имущество заявления будут рассматривать комиссии, созданные при органах местного самоуправления. Эти комиссии будут принимать решение о назначении или не назначении компенсации, добавил он.

Компенсация будет предоставлена в форме электронного жилищного сертификата, сообщил министр. Его можно использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках. отметил он.

"Не ограничивали в выборе места нового дома – граждане смогут выбрать жилье в любой громаде Украины. Алгоритм максимально цифровизирован и уже успешно отработан в рамках программы "єВідновлення". Поэтому рассчитываем, что процесс рассмотрения заявлений, обследования жилья и принятия решения о компенсации будет значительно быстрее и эффективнее. Мы со стороны министерства предоставим всю необходимую консультационную и техническую поддержку громадам", – написал он.

Кубраков поблагодарил украинских и международных партнеров за постоянную поддержку на пути восстановления жилья, поврежденного и уничтоженного российской агрессией.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid02rHLDsYq1ymvSjDR3nTKEsUoFFTN7VkKQmDXG1ewZHYnF92MgWiRam3GvtqUi3BWel

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Согласно расчетам Всемирного банка, озвученным в марте 2023 года, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января.

Правительство Украины также 21 апреля приняло постановление, определяющее процедуру и условия предоставления государственной помощи украинцам, дома которых повреждены из-за боевых действий.

Теги: Россия, Украина, агрессия, жилье, чиновники, инфраструктура, имущество, Александр Кубраков, компенсация, восстановление
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