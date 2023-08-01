В "Дії" начался прием заявок на компенсацию за уничтоженное жилье

"Претендовать на компенсацию за уничтоженное жилье смогут единоличные собственники жилья, которое разрушено из-за боевых действий после 24 февраля и не подлежит восстановлению. Разрушенное жилье должно быть размещено на территориях контролируемых Украиной", – заявил министр.

Кроме того, в министерстве нарабатывается отдельный механизм, который позволит украинцам, чье жилье находится на временно оккупированной территории, также получать компенсацию.

"Никого не оставим в беде, но нужно время, чтобы подготовить эффективный процесс", – добавил чиновник.

Он объяснил, что по аналогии с компенсацией за поврежденное имущество заявления будут рассматривать комиссии, созданные при органах местного самоуправления. Эти комиссии будут принимать решение о назначении или не назначении компенсации, добавил он.

Компенсация будет предоставлена в форме электронного жилищного сертификата, сообщил министр. Его можно использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках. отметил он.

"Не ограничивали в выборе места нового дома – граждане смогут выбрать жилье в любой громаде Украины. Алгоритм максимально цифровизирован и уже успешно отработан в рамках программы "єВідновлення". Поэтому рассчитываем, что процесс рассмотрения заявлений, обследования жилья и принятия решения о компенсации будет значительно быстрее и эффективнее. Мы со стороны министерства предоставим всю необходимую консультационную и техническую поддержку громадам", – написал он.

Кубраков поблагодарил украинских и международных партнеров за постоянную поддержку на пути восстановления жилья, поврежденного и уничтоженного российской агрессией.