В "Дії" начался прием заявок на компенсацию за уничтоженное жилье

"Претендовать на компенсацию за уничтоженное жилье смогут единоличные собственники жилья, которое разрушено из-за боевых действий после 24 февраля и не подлежит восстановлению. Разрушенное жилье должно быть размещено на территориях контролируемых Украиной", – заявил министр.
Кроме того, в министерстве нарабатывается отдельный механизм, который позволит украинцам, чье жилье находится на временно оккупированной территории, также получать компенсацию.
"Никого не оставим в беде, но нужно время, чтобы подготовить эффективный процесс", – добавил чиновник.
Он объяснил, что по аналогии с компенсацией за поврежденное имущество заявления будут рассматривать комиссии, созданные при органах местного самоуправления. Эти комиссии будут принимать решение о назначении или не назначении компенсации, добавил он.
Компенсация будет предоставлена в форме электронного жилищного сертификата, сообщил министр. Его можно использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках. отметил он.
"Не ограничивали в выборе места нового дома – граждане смогут выбрать жилье в любой громаде Украины. Алгоритм максимально цифровизирован и уже успешно отработан в рамках программы "єВідновлення". Поэтому рассчитываем, что процесс рассмотрения заявлений, обследования жилья и принятия решения о компенсации будет значительно быстрее и эффективнее. Мы со стороны министерства предоставим всю необходимую консультационную и техническую поддержку громадам", – написал он.
Кубраков поблагодарил украинских и международных партнеров за постоянную поддержку на пути восстановления жилья, поврежденного и уничтоженного российской агрессией.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Согласно расчетам Всемирного банка, озвученным в марте 2023 года, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.
В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января.
Правительство Украины также 21 апреля приняло постановление, определяющее процедуру и условия предоставления государственной помощи украинцам, дома которых повреждены из-за боевых действий.