Денисова обратилась в СБУ и Нацполицию по поводу внесения в базу "Миротворца" 12-летней жительницы ОРЛО

"Мы считаем недопустимым втягивание детей в вооруженный конфликт", – сказала она.

Омбудсмен отметила, что в резолюции Совета Безопасности ООН в 2018 году сказано, что дети, которых завербовали для нарушения, являются жертвами этого конфликта, и "как можно жертвы вносить в какой-то там "Миротворец" или в другие".

"Они оказались в этом конфликте не по собственному желанию, правильно? Они там живут в таких условиях (очень тяжелых), и эта девочка, которой там 12 лет, – она видела тот мир практически восемь лет, она растет в этом мире искривленном на Донбассе, и поэтому, на мой взгляд, нужно пожалеть эту девочку, пообщаться с ней, если есть такая возможность, но не вносить в "Миротворец". Поэтому я написала, чтобы была такая позиция очень жесткая, и в СБУ, и в Национальную полицию, чтобы они прекратили это и вычеркнули это на сайте "Миротворец", – объяснила Денисова.

Она подчеркнула, что "вообще много вопросов к этому сайту".

"Думская" пишет, что речь идет о Фаине Савенковой.

В базу "Миротворца" ее внесли 9 августа 2021 года. "Систематически используется российской пропагандой и террористическими организациями в политических провокационных целях с целью разжигания ненависти к Украине и ее гражданам. Называет себя прозаиком, драматургом и фантастом. На самом деле распространяет фейковую информацию и собственные домыслы. Член "союза писателей ЛНР". Участвовала во всевозможных конкурсах писателей в РФ. Указывает местом проживания "Новороссию", – объясняет "Миротворец".