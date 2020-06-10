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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дипломат РФ опубликовал фото девочки якобы погибшей на Донбассе. На самом деле ее убил российский таксист

Заместитель постоянного представителя России при ООН в Женеве Александр Алимов попытался выдать фотографии убитой таксистом в 2013 году российской девочки за первую жертву войны на Донбассе.

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Николенко назвал пост российского дипломата фейком
Николенко назвал пост российского дипломата фейком
Фото: depositphotos.com

Заместитель постоянного представителя России при ООН в Женеве Александр Алимов опубликовал фейк о войне на Донбассе. Об этом в своем Twitter 9 июня сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

8 июня Алимов в своем Twitter опубликовал пост о девочке по имени Полина Сладкая, которая якобы была первым погибшим на Донбассе ребенком. По его словам она якобы умерла во время обстрела украинскими войсками Славянска.

Николенко назвал пост российского дипломата фейком. Он заявил, что на опубликованной фотографии изображена жительница Уссурийска (Россия), которую убил таксист в 2013 году.

На фотографии, опубликованной Алимовым, действительно изображена восьмилетняя Анастасия Луцишина. Девочка была убита в 2013 году местным таксистом, который признал свою вину. В 2014 году его приговорили к 24,5 года тюрьмы, отмечает местное издание Ussur.net.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, убийство, война, Донбасс, Олег Николенко
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