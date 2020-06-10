Дипломат РФ опубликовал фото девочки якобы погибшей на Донбассе. На самом деле ее убил российский таксист

Заместитель постоянного представителя России при ООН в Женеве Александр Алимов попытался выдать фотографии убитой таксистом в 2013 году российской девочки за первую жертву войны на Донбассе.

Заместитель постоянного представителя России при ООН в Женеве Александр Алимов опубликовал фейк о войне на Донбассе. Об этом в своем Twitter 9 июня сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

8 июня Алимов в своем Twitter опубликовал пост о девочке по имени Полина Сладкая, которая якобы была первым погибшим на Донбассе ребенком. По его словам она якобы умерла во время обстрела украинскими войсками Славянска.

Exactly 6 years ago, on June 8, 2014, the first child, Polina Sladkaya, only 6 years old, died on the Holy Trinity feast day in the Donbass. * Army opened mortar and artillery fire in the center of Slavyansk. For the 1 time the BM-21Grad reactive rocket launcher was used. https://t.co/5WFenMnS7F pic.twitter.com/cU6mhjBtWx — Alexander Alimov (@A__Alimov) June 8, 2020

Николенко назвал пост российского дипломата фейком. Он заявил, что на опубликованной фотографии изображена жительница Уссурийска (Россия), которую убил таксист в 2013 году.

Wonder how Russian fakes are born? Here you go.



Russian diplomat in Geneva posts a picture of a girl whom he claims to have died in Donbas due to * army shelling.



In reality, this is a girl named Anastasiya from Ussuriysk, Russia, who was murdered by a taxi driver in 2013. pic.twitter.com/6fsqO6TzpW — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 9, 2020

На фотографии, опубликованной Алимовым, действительно изображена восьмилетняя Анастасия Луцишина. Девочка была убита в 2013 году местным таксистом, который признал свою вину. В 2014 году его приговорили к 24,5 года тюрьмы, отмечает местное издание Ussur.net.