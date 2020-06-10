Дипломат РФ опубликовал фото девочки якобы погибшей на Донбассе. На самом деле ее убил российский таксист

Заместитель постоянного представителя России при ООН в Женеве Александр Алимов опубликовал фейк о войне на Донбассе. Об этом в своем Twitter 9 июня сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
8 июня Алимов в своем Twitter опубликовал пост о девочке по имени Полина Сладкая, которая якобы была первым погибшим на Донбассе ребенком. По его словам она якобы умерла во время обстрела украинскими войсками Славянска.
Exactly 6 years ago, on June 8, 2014, the first child, Polina Sladkaya, only 6 years old, died on the Holy Trinity feast day in the Donbass. * Army opened mortar and artillery fire in the center of Slavyansk. For the 1 time the BM-21Grad reactive rocket launcher was used. https://t.co/5WFenMnS7F pic.twitter.com/cU6mhjBtWx— Alexander Alimov (@A__Alimov) June 8, 2020
Николенко назвал пост российского дипломата фейком. Он заявил, что на опубликованной фотографии изображена жительница Уссурийска (Россия), которую убил таксист в 2013 году.
Wonder how Russian fakes are born? Here you go.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 9, 2020
Russian diplomat in Geneva posts a picture of a girl whom he claims to have died in Donbas due to * army shelling.
In reality, this is a girl named Anastasiya from Ussuriysk, Russia, who was murdered by a taxi driver in 2013. pic.twitter.com/6fsqO6TzpW
На фотографии, опубликованной Алимовым, действительно изображена восьмилетняя Анастасия Луцишина. Девочка была убита в 2013 году местным таксистом, который признал свою вину. В 2014 году его приговорили к 24,5 года тюрьмы, отмечает местное издание Ussur.net.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.