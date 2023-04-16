Для переселенцев из Мангуша Фонд Рината Ахметова отправил почти 1,5 тыс. продуктовых наборов

Всего для вынужденных переселенцев из Мариупольского района в ближайшее время будет передано около 6 тыс. продуктовых наборов Фото: akhmetovfoundation.org

"Мангуш – поселок, находящийся менее чем в 20 км от Мариуполя. Эта территория временно оккупирована вражеской армией. Людям, которые выехали оттуда и сейчас живут в разных городах Украины, Фонд Рината Ахметова отправил почти 1,5 тыс. продуктовых наборов. В наборах – питательные продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и так далее", – сказано в сообщении.

Всего для вынужденных переселенцев из Мариупольского района в ближайшее время будет передано около 6 тыс. продуктовых наборов.

В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".