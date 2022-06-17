ДТЭК Ахметова бесплатно поставил медикам и военным электроэнергию на 160 млн грн

Сейчас бесплатной электроэнергией обеспечены более 100 медицинских и военных учреждений Фото: Група ДТЕК / Facebook

"С начала войны в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях бесплатную электроэнергию от группы ДТЭК получают объекты критической инфраструктуры – государственные и коммунальные лечебные учреждения, военные и силовые структуры", – сообщили в компании.

Сейчас бесплатной электроэнергией обеспечены более 100 медицинских и военных учреждений.

В их числе Институт травматологии и ортопедии АМН Украины, Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова, Днепропетровская областная детская клиническая больница, Павлоградский роддом, Криворожская городская больница №5 и другие учреждения, отметили в компании.