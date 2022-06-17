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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК Ахметова бесплатно поставил медикам и военным электроэнергию на 160 млн грн

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Сейчас бесплатной электроэнергией обеспечены более 100 медицинских и военных учреждений
Сейчас бесплатной электроэнергией обеспечены более 100 медицинских и военных учреждений
Фото: Група ДТЕК / Facebook

Компания ДТЭК Рината Ахметова с начала войны бесплатно поставила учреждениям здравоохранения и военным 28 млн кВт-ч электроэнергии, что позволило бюджету сэкономить 160 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"С начала войны в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях бесплатную электроэнергию от группы ДТЭК получают объекты критической инфраструктуры – государственные и коммунальные лечебные учреждения, военные и силовые структуры", – сообщили в компании.

Сейчас бесплатной электроэнергией обеспечены более 100 медицинских и военных учреждений.

В их числе Институт травматологии и ортопедии АМН Украины, Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова, Днепропетровская областная детская клиническая больница, Павлоградский роддом, Криворожская городская больница №5 и другие учреждения, отметили в компании.

Теги: ДТЭК, электроэнергия, больницы, здравоохранение
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