ДТЭК вместе с AFTA Group передал Николаеву мобильную систему очистки воды

Мобильный комплекс способен фильтровать загрязненную воду и снабжать населенные пункты без водоснабжения качественной питьевой водой. На нем установлены фильтрующее оборудование и емкость для перевозки воды объемом 500 литров. Система снабжается аккумуляторами и дополнительно двумя солнечными панелями.

"Поставка водоочистного оборудования в качестве гуманитарной помощи от AFTA Group и благодаря Глобальному договору ООН в Украине стала еще одним примером международной поддержки, предоставляемой частными компаниями в сотрудничестве с украинским бизнесом, в частности группой ДТЭК", – сообщили в компании.

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