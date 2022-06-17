ДТЭК вместе с AFTA Group передал Николаеву мобильную систему очистки воды

Мобильный комплекс способен фильтровать загрязненную воду и снабжать населенные пункты без водоснабжения качественной питьевой водой. На нем установлены фильтрующее оборудование и емкость для перевозки воды объемом 500 литров. Система снабжается аккумуляторами и дополнительно двумя солнечными панелями.
"Поставка водоочистного оборудования в качестве гуманитарной помощи от AFTA Group и благодаря Глобальному договору ООН в Украине стала еще одним примером международной поддержки, предоставляемой частными компаниями в сотрудничестве с украинским бизнесом, в частности группой ДТЭК", – сообщили в компании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения (с 24 февраля). Город и окрестности регулярно обстреливают, в том числе кассетными боеприпасами.
Приблизительно с середины апреля в Николаеве не было централизованного водоснабжения, в облцентре был большой дефицит воды. "Место, где необходимо починить трубу, находится в серой зоне, между наши войсками и российскими оккупантами. Там линия огня, постоянные обстрелы", – пояснял глава Николаевской ОВА Виталий Ким 26 апреля в Telegram.
Кабинет Министров Украины на заседании 3 мая выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 млн грн на восстановление водоснабжения в Николаеве. Средства выделили на безвозвратной основе для предоставления финансовой поддержки ГКП "Николаевводоканал".
В Николаеве возобновили подачу воды в дома 9 мая, но пить ее пока нельзя, сообщал Ким. Техническая вода будет течь из кранов домов еще минимум два месяца, сказал 16 мая мэр города Александр Сенкевич.