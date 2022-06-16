ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК оперативно устраняют последствия обстрелов энергетической инфраструктуры Кривого Рога – Вилкул

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Александр Вилкул: Вся инфраструктура работает, если перебивают, то восстанавливается сразу
Александр Вилкул: Вся инфраструктура работает, если перебивают, то восстанавливается сразу
Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Энергетики компании ДТЭК оперативно восстанавливают энергетическую инфраструктуру Кривого Рога, поврежденную в результате вражеских обстрелов. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул 15 июня в эфире телеканала "Украина", который транслирует единый телемарафон.

"Хотел бы сказать большое спасибо сейчас нашим коммунальщикам – и водникам, и газовщикам, и "ДТЭК Днепрооблэнерго". Ребята работают фактически под обстрелами, сразу после обстрелов, когда там все еще засыпано кассетными боеприпасами, восстанавливают инфраструктуру. Вся инфраструктура работает, если перебивают, то восстанавливается сразу", – сказал он.

Вилкул подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, на данный момент энергетики восстановили всю поврежденную энергетическую инфраструктуру города.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За прошедшую неделю энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение для 440 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях.

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля со стороны временно оккупированной Херсонской области. Чаще всего под обстрелы из РСЗО попадают населенные пункты Зеленодольской общины Криворожского района.

Теги: Александр Вилкул, Кривой Рог, Днепропетровская область, ДТЭК, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
  "Он все выдержал. Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
  "Он все выдержал. Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (92551)
2
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (85118)
3
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (73502)
4
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (46757)
5
"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей (37245)
6
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации (32359)
7
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (31073)
8
"До зимы не достоит. Сразу все съедим!" Сумская поделилась рецептом джема из клубники (28093)
 
 
 
 