Энергетики ДТЭК оперативно устраняют последствия обстрелов энергетической инфраструктуры Кривого Рога – Вилкул

Александр Вилкул: Вся инфраструктура работает, если перебивают, то восстанавливается сразу Фото: Олександр Вілкул / Facebook

"Хотел бы сказать большое спасибо сейчас нашим коммунальщикам – и водникам, и газовщикам, и "ДТЭК Днепрооблэнерго". Ребята работают фактически под обстрелами, сразу после обстрелов, когда там все еще засыпано кассетными боеприпасами, восстанавливают инфраструктуру. Вся инфраструктура работает, если перебивают, то восстанавливается сразу", – сказал он.

Вилкул подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, на данный момент энергетики восстановили всю поврежденную энергетическую инфраструктуру города.

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