Энергетики ДТЭК оперативно устраняют последствия обстрелов энергетической инфраструктуры Кривого Рога – Вилкул

"Хотел бы сказать большое спасибо сейчас нашим коммунальщикам – и водникам, и газовщикам, и "ДТЭК Днепрооблэнерго". Ребята работают фактически под обстрелами, сразу после обстрелов, когда там все еще засыпано кассетными боеприпасами, восстанавливают инфраструктуру. Вся инфраструктура работает, если перебивают, то восстанавливается сразу", – сказал он.
Вилкул подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, на данный момент энергетики восстановили всю поврежденную энергетическую инфраструктуру города.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За прошедшую неделю энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение для 440 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля со стороны временно оккупированной Херсонской области. Чаще всего под обстрелы из РСЗО попадают населенные пункты Зеленодольской общины Криворожского района.