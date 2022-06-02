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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные заставили оккупантов перейти к обороне на криворожском направлении – сводка Генштаба

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Украинские военные уже 99-е сутки защищают страну от российских оккупантов
Украинские военные уже 99-е сутки защищают страну от российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На криворожском направлении российские оккупанты вынуждены перейти к обороне неподготовленных рубежей. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

На волынском и полесском направлениях военные Беларуси минируют лесные дороги, объездные пути и мосты в приграничных с Украиной районах. 

На слобожанском направлении оккупанты продолжают готовиться к наступлению, подразделения пополняют утраченное вооружение, военную технику и материальные средства. Войска РФ применяют ствольную и реактивную артиллерию по позициям украинских сил обороны.

На харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занятых рубежей и маршрутов поставки, сдерживании действий сил обороны. Военные РФ обстреливают гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Старая Гнилица, Победа и Старый Салтов, а также наносили авиаудары вблизи Нового.

На славянском направлении войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха, Большая Камышеваха и Гусаровка.

На донецком направлении российские оккупанты продолжают применять минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по всей линии столкновения.

На лиманском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Соснового, Святогорска, Старого Каравана и Райгородка. Войска РФ вели штурм в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое и Яровое, боевые действия продолжаются. 

На северодонецком направлении оккупанты обстреливают позиции сил обороны и гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка и Лисичанска. Также военные РФ наносили авиаудары в районах Устиновки и Боровского. Кроме того, вблизи Боровского оккупанты пытались штурмовать, но успеха не имели.

На бахмутском направлении оккупанты вели наступление и штурм в районах Камышевахи, Николаевки, Врубовки, Берестово и Белогоровки, боевые действия продолжаются.

На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не проводили. Российская армия наносила авиаудары по гражданской инфраструктуре Марьинки, также обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Видродження, Доломитное, Торецк, Новобахмутовка, Авдеевка, Пески, Никольское, Угледар и других.

На южнобужском направлении российские оккупанты разрушают объекты транспортной инфраструктуры на вероятных направлениях продвижения украинских сил обороны.

На криворожском направлении оккупанты вынуждены были перейти к обороне неподготовленных рубежей. Войска РФ обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Широкое, Лепетиха, Шевченково, Осокоровка, Партизанское и других.

Армия РФ продолжает нести потери в живой силе и технике. По данным Генштаба ВСУ, в лечебные учреждения только на временно оккупированных территориях Донецкой области в период 27–28 мая 2022 года попали 115 раненых и 32 тела погибших.

В связи с большими потерями в воинских частях и подразделениях 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии вооруженных сил Российской Федерации продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/330999902546428

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Кривой Рог, война, Генштаб ВСУ, война России против Украины
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