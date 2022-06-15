"Трое мужчин вышли из домов – накрыло вторым прилетом". Мэр Апостолово рассказал о ночном обстреле

"Трое мужчин после первого прилета вышли из домов, когда их сразу накрыло вторым прилетом", – уточнил Оса. Он призвал горожан не выходить на улицу во время или сразу после обстрела, оставаясь в безопасных местах.

Мэр добавил, что госпитализирован один раненый, его состояние остается тяжелым, но врачам удалось стабилизировать пациента.

"На местах падения снарядов работает ГСЧС. На территории города остаются кассеты от кассетных снарядов. Ни в коем случае не трогайте их. Передвигайтесь только по видимым частям дорог, смотрите под ноги", – призвал городской голова.

Он добавил, что жители Апостолово уже подали 48 обращений по поводу поврежденного имущества и жилых домов. Городской совет формирует список необходимых [для восстановления] материалов, заверил Оса.

По его словам, власти города работают над организацией бесплатного транспорта для желающих выехать в Кривой Рог.

"Подчеркиваю, что это не принудительная эвакуация, а возможность уехать из города для тех, кто чувствует в этом потребность", – подытожил мэр Апостолово.