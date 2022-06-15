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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Трое мужчин вышли из домов – накрыло вторым прилетом". Мэр Апостолово рассказал о ночном обстреле

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Последствия обстрела Апостолово войсками РФ утром 15 июня
Последствия обстрела Апостолово войсками РФ утром 15 июня
Фото: Міський голова Андрій ОСА / Telegram

В результате обстрела войсками РФ из "Ураганов" города Апостолово Днепропетровской области в ночь с 14-го на 15 июня один мужчина погиб в своем доме, еще трое вышли на улицу и попали под вторую волну бомбардировки. Об этом рассказал 15 июня в Telegram мэр Апостолово Андрей Оса.

"Трое мужчин после первого прилета вышли из домов, когда их сразу накрыло вторым прилетом", – уточнил Оса. Он призвал горожан не выходить на улицу во время или сразу после обстрела, оставаясь в безопасных местах.

Мэр добавил, что госпитализирован один раненый, его состояние остается тяжелым, но врачам удалось стабилизировать пациента.

"На местах падения снарядов работает ГСЧС. На территории города остаются кассеты от кассетных снарядов. Ни в коем случае не трогайте их. Передвигайтесь только по видимым частям дорог, смотрите под ноги", – призвал городской голова.

Он добавил, что жители Апостолово уже подали 48 обращений по поводу поврежденного имущества и жилых домов. Городской совет формирует список необходимых [для восстановления] материалов, заверил Оса.

По его словам, власти города работают над организацией бесплатного транспорта для желающих выехать в Кривой Рог.

"Подчеркиваю, что это не принудительная эвакуация, а возможность уехать из города для тех, кто чувствует в этом потребность", – подытожил мэр Апостолово.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля со стороны временно оккупированной Херсонской области. Чаще всего под обстрел из РСЗО попадают здесь населенные пункты Зеленодольской общины.

Город Апостолово расположен в Криворожском районе, недалеко от границы с Херсонской областью. Апостоловскую общину россияне обстреливали из "Ураганов" и накануне, 14 июня.

Теги: Россия, Украина, Кривой Рог, эвакуация, РСЗО, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, Апостолово, российские оккупанты
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