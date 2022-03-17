ДТЭК Ахметова обеспечила бесплатной электроэнергией 350 медицинских и военных учреждений

Общее среднемесячное потребление этих заведений составляет более 5 млн кВт-ч на сумму около 50 млн грн, сообщили в ДТЭК Фото: depositphotos.com

"В настоящее время ДТЭК бесплатно обеспечивает электроэнергией военные и силовые структуры, медицинские учреждения, подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и производителей хлеба в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях", – отметили в пресс-службе.

Общее среднемесячное потребление этих заведений составляет более 5 млн кВт-ч на сумму около 50 млн грн, сообщили в ДТЭК.

В компании добавили, что ДТЭК вместе с Фондом Рината Ахметова оказывает гуманитарную помощь: три детские больницы Киева были обеспечены продовольствием, средствами гигиены, водой и одеждой, а также куплены необходимые медикаменты для территориальных общин в регионах присутствия ДТЭК.

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