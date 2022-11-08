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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"ДТЭК Энерго" помогла обеспечить водой местную общину в Донецкой области

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Пропускная способность резервного водовода позволяет подавать воду через день
Пропускная способность резервного водовода позволяет подавать воду через день
Фото: dtek.com

Компания "ДТЭК Энерго" профинансировала строительство резервного водовода для одной из местных общин в Донецкой области. После двух месяцев практически полного отсутствия водоснабжения жители общины получили воду из альтернативного источника, сообщили в компании.

"Из-за вражеских обстрелов основная фильтровальная станция, поставляющая воду общинам региона, регулярно остается без электроэнергии и останавливает работу. Летом ситуация обострилась: обстрелы участились, ремонтные бригады не могли быстро чинить сети из-за опасности новых атак, а уровень воды в местном водохранилище стал критически низким", – отметили в ДТЭК.

Местные власти при содействии районной военной администрации и финансовой поддержке компании обустроили резервный водовод. Деньги для закупки 6,5 км труб и необходимых материалов предоставил "ДТЭК Энерго", работы выполнили специалисты местного коммунального предприятия с помощью городского совета.

"Пропускная способность системы позволяет подавать воду через день, то есть три-четыре раза в неделю. Выполнить работы успели к отопительному сезону, чтобы подавать воду и в котельные города. Таким образом, восстановлены ритмичные поставки воды для общины, а городские котельные обеспечены теплоносителем", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с начала войны угледобывающие предприятия "ДТЭК Энерго" помогают местным общинам. В общей сложности группа ДТЭК направила на поддержку ВСУ, сил терробороны и гуманитарную помощь населению более 600 млн грн.

Теги: водоснабжение, ДТЭК, помощь, война России против Украины
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