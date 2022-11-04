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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОВА предупредили жителей Киевской области о возможных перебоях с водой

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В Киевской области возможны отключения воды из-за проблем с электричеством
В Киевской области возможны отключения воды из-за проблем с электричеством
Фото: pixabay.com

Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в Киевской области могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба 4 ноября в Telegram.

Он призвал жителей области иметь дома запасы питьевой и технической воды.

"Мы сопротивляемся и боремся с коварным врагом. Наша выдержка и сплоченность – это путь к победе. Работаем. Держим строй!" – добавил Кулеба.

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили 55 ракет, по данным Генштаба ВСУ, 45 из них были сбиты.

Вечером 31 октября мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в Киеве без электричества после российских обстрелов остаются 270 тыс. квартир, а 40% потребителей города – без воды. Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тыс. квартир Киева – без электричества.

1 ноября в столице полностью восстановили водоснабжение и электричество, но дефицит в системе остается и отключения продолжают применять, сообщил Кличко.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливала территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

Теги: Киевская область, водоснабжение, вода, электроэнергия, война России против Украины, Алексей Кулеба
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