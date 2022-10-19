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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК готова помочь возвращать свет во всех областях Украины – Тимченко

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Максим Тимченко: Нам два дня назад военные дали доступ в Лиман
Максим Тимченко: Нам два дня назад военные дали доступ в Лиман
Фото: Дмитрий Ларин / epravda.com.ua

Компания ДТЭК Рината Ахметова готова помочь оборудованием, запчастями и аварийными бригадами всем остальным энергораспределительным компаниям, которые в этом нуждаются, для скорейшего восстановления электроснабжения. Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию "Экономическая правда", опубликованном 19 сентября.

"Мы всем коллегам сказали, что готовы оказать помощь и оборудованием, и запчастям, и бригадами – пожалуйста, если надо, обращайтесь", – сказал глава ДТЭК.

По его словам, специалисты ДТЭК с разрешения военных приступили к восстановлению освобожденного от оккупантов Лимана Донецкой области.

"Нам два дня назад военные дали доступ в Лиман. Там будем возобновлять энергоснабжение Донецкой области. По Харьковской области мы готовы подключаться, если будет на это запрос", – отметил Тимченко.

С начала войны энергетики ДТЭК вернули свет более 4 млн домохозяйств, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

Теги: Донецкая область, энергетика, Лиман, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, Максим Тимченко, восстановление
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