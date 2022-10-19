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Энергетики за сутки вернули свет для более чем 4 тыс. семей – ДТЭК

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Пока без электроснабжения остаются 84 населенных пункта на территории Донецкой области
Пока без электроснабжения остаются 84 населенных пункта на территории Донецкой области
Фото: dtek-dem.com.uа

За прошедшие сутки энергетики вместе с ВСУ вернули свет для более чем 4 тыс. семей в шести населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщают в ДТЭК Рината Ахметова.

Пока без электроснабжения остаются 84 населенных пункта на территории Донецкой области, где энергетики пока не могут работать.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 237-е сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", – отмечают в ДТЭК.

В ДТЭК сообщали, что для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тыс. км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры, – котельные, школы, детские сады и медучреждения.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, инфраструктура
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