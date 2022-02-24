ДТЭК продолжает обеспечивать постоянную работу украинской энергосистемы – заявление

"Мы руководствуемся главным принципом безопасности и минимизации риска для наших людей. Все работники ДТЭК, кроме незаменимых для объектов критической инфраструктуры, работают удаленно. Для сотрудников на предприятиях обеспечиваются максимальные условия безопасности", – говорится в обращении гендиректора.

ТЭС ДТЭК снабжены углем и выполняют все команды Системного оператора.

Повреждение линий электропередачи устраняется в максимально сжатые сроки, но только в условиях безопасности для ремонтных бригад.

"Вчера на встрече с президентом Украины мы пообещали приложить максимальные усилия для обеспечения устойчивой работы отрасли. И мы это выполняем", – заявил Тимченко.

ДТЭК в онлайн-режиме координирует работу с Министерством энергетики Украины, центральными и местными властями.

Ранее созданный координационный антикризисный штаб для эффективного управления и обеспечения безопасности труда группы компаний работает в режиме 24/7.

Остановлена только Луганская ТЭС из-за повреждений и активных боевых действий в городе Счастье, сообщили в компании.