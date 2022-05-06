ДТЭК запустил проект помощи для поддержки многодетных семей

"Если вы имеете возможность и желание помочь украинцам, нуждающимся в поддержке во время действия военного положения, мы создали такую возможность. Ваш взнос на лицевой счет по электроэнергии многодетной семьи позволит им решить одну из базовых и важнейших потребностей – вы подарите свет, который необходим в каждом доме", – говорится в сообщении.

Как сообщается, для участия в проекте необходимо выбрать сумму, которую готовы внести, а лицевой счет клиента, на который она будет зачислена, система автоматически определит среди тысяч многодетных семей. Отправленные средства будут использованы исключительно для оплаты за потребленную электроэнергию, а количество таких донатов не ограничено, отметили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)