Энергетики восстановили электроснабжение более 10 тыс. домов в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

Без света остаются еще 11,8 тыс. домохозяйств в 17 населенных пунктах Киевской области Фото: dtek.com

В Киевской области электромонтеры ДТЭК вернули свет для 2015 семей. Полностью возобновили электроснабжение села Жерева Вышгородского района. В Бучанском районе подключили всех потребителей в Дмитровке и Мирче.

"Без света остаются еще 11,8 тыс. домохозяйств в 17 населенных пунктах области. 6 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях", – сообщили в ДТЭК.

Несмотря на постоянные обстрелы, специалисты энергокомпании восстановили электроснабжение для жителей 24 населенных пунктов Донецкой области, отметили в компании. Снова со светом – 8576 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"В настоящее время без света остается 246 населенных пунктов Донецкой области. Наиболее сложными направлениями остаются лиманское, авдеевское, марьинское, торецкое и великоновоселковское. Из-за боевых действий здесь регулярно повреждается энергооборудование и линии", – добавили в Facebook компании.

Чтобы ремонтировать линии и возвращать свет во все населенные пункты, энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины.