ДТЭК завершает восстановление электроснабжения в освобожденной от оккупантов Киевской области – Сахарук

С начала полномасштабной войны энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более 1,4 млн семей Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

"Мы уже почти завершаем восстановление после освобождения Киевщины от оккупантов. Работают 13 бригад из Одесской области, четыре – из Днепропетровской, восемь – из Киева, остальные – это Киевские региональные сети", – сказал он.

Сахарук отметил, что энергетики ДТЭК полностью завершили восстановление электроснабжения в Броварском районе Киевщины, а Вышгородский, Бучанский и Макаровский районы находятся на финальной стадии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)