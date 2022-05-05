ДТЭК завершает восстановление электроснабжения в освобожденной от оккупантов Киевской области – Сахарук

"Мы уже почти завершаем восстановление после освобождения Киевщины от оккупантов. Работают 13 бригад из Одесской области, четыре – из Днепропетровской, восемь – из Киева, остальные – это Киевские региональные сети", – сказал он.
Сахарук отметил, что энергетики ДТЭК полностью завершили восстановление электроснабжения в Броварском районе Киевщины, а Вышгородский, Бучанский и Макаровский районы находятся на финальной стадии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ДТЭК заявляли, что планируют вернуть свет всем жителям Киевской области до 1 июня.
С начала войны энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение для более 1,4 млн семей, чьи дома были обесточены в результате обстрелов российских оккупантов.