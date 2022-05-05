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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК завершает восстановление электроснабжения в освобожденной от оккупантов Киевской области – Сахарук

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С начала полномасштабной войны энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более 1,4 млн семей
С начала полномасштабной войны энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более 1,4 млн семей
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

Компания ДТЭК завершает восстановление электроснабжения в освобожденных от российских оккупантов городах Киевской области. Об этом сообщил 3 мая исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе "Украина 24".

"Мы уже почти завершаем восстановление после освобождения Киевщины от оккупантов. Работают 13 бригад из Одесской области, четыре – из Днепропетровской, восемь – из Киева, остальные – это Киевские региональные сети", – сказал он.

Сахарук отметил, что энергетики ДТЭК полностью завершили восстановление электроснабжения в Броварском районе Киевщины, а Вышгородский, Бучанский и Макаровский районы находятся на финальной стадии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ДТЭК заявляли, что планируют вернуть свет всем жителям Киевской области до 1 июня.

С начала войны энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение для более 1,4 млн семей, чьи дома были обесточены в результате обстрелов российских оккупантов.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Сахарук
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