Дуда – Зеленскому: Когда победите Россию и россияне приползут на коленях подписывать мир, ведите их в Переяслав

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, очень тебя прошу: когда вы победите Россию, когда россияне приползут сюда на коленях подписывать мир, ведите их в Переяслав. Пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и эту неволю со времен царизма до недавнего времени, от которой вы сейчас снова защищаетесь", – пересказал польский лидер свое обращение к президенту Украины.

По словам Дуды, он глубоко верит, что благодаря совместной поддержке союзников, включая "бывшие народы Речи Посполитой", украинцы победят противника, "который вновь, к сожалению, оказался ненавистным врагом".

"К сожалению" я говорю потому, что мы все хотели бы иметь возможность жить с Россией, с россиянами в мире, иметь возможность свободно развиваться, торговать, строить свою жизнь и процветание вместе. К сожалению, как видите, это невозможно, потому что они нападают, грабят, убивают, хотят отобрать свободу", – подчеркнул он.