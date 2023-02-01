Дуда – Зеленскому: Когда победите Россию и россияне приползут на коленях подписывать мир, ведите их в Переяслав

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, очень тебя прошу: когда вы победите Россию, когда россияне приползут сюда на коленях подписывать мир, ведите их в Переяслав. Пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и эту неволю со времен царизма до недавнего времени, от которой вы сейчас снова защищаетесь", – пересказал польский лидер свое обращение к президенту Украины.
По словам Дуды, он глубоко верит, что благодаря совместной поддержке союзников, включая "бывшие народы Речи Посполитой", украинцы победят противника, "который вновь, к сожалению, оказался ненавистным врагом".
"К сожалению" я говорю потому, что мы все хотели бы иметь возможность жить с Россией, с россиянами в мире, иметь возможность свободно развиваться, торговать, строить свою жизнь и процветание вместе. К сожалению, как видите, это невозможно, потому что они нападают, грабят, убивают, хотят отобрать свободу", – подчеркнул он.
В январе 1654 года в Переяславе состоялось собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, на котором было принято решение об объединении Гетманщины с Русским царством. Хмельницкий заключил "военный союз" с Русским (Московским) царством и присягнул царю.
Юбилей этого события в 50-х годах ХХ века широко использовался советской пропагандой как "300-летие объединения Украины с Россией".
В июле 2022 года в Переяславе демонтировали памятник, посвященный 300-летию воссоединения Украины с Россией.