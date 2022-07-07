В Переяславе демонтировали памятник в честь воссоединения Украины с Россией – глава киевской ОГА

Монумент был установлен 8 октября 1961 года на площади Богдана Хмельницкого.

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Контекст:

В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники, посвященные российским и советским деятелям.

Так, в Харькове снесли памятники Александру Невскому и маршалу Жукову.

В том числе под новую волну дерусификации попал классик русской литературы Александр Пушкин. Так, в Мукачево, Николаеве, Ужгороде и Тернополе демонтировали памятники поэту. Демонтаж памятника Пушкину в Тернополе является лишь первым шагом, поскольку жители города требуют снять также памятники, связанные со Второй мировой войной, сообщил мэр Сергей Надал.

При Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти 7 июня создан Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации.