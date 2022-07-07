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В Переяславе демонтировали памятник в честь воссоединения Украины с Россией – глава киевской ОГА

В Украине стало меньше еще на один памятник, напоминавший о "дружбе" с Россией
В Украине стало меньше еще на один памятник, напоминавший о "дружбе" с Россией
Фото: Кулеба Олексій / Facebook

Монумент, посвященный 300-летию воссоединения Украины с Россией, сняли с постамента в городе Переяслав Киевской области, сообщил 7 июля в Facebook глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Монумент был установлен 8 октября 1961 года на площади Богдана Хмельницкого.

Новость дополняется...

https://www.facebook.com/oleksyikuleba/posts/pfbid02ZpQ2K4nrPqdF2WUVodDcw5PAnP8vzd9iHNu1ZaqPvTrXKzo8Xzjx7KRoexbKbM9wl

Контекст:

В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники, посвященные российским и советским деятелям.

Так, в Харькове снесли памятники Александру Невскому и маршалу Жукову.

В том числе под новую волну дерусификации попал классик русской литературы Александр Пушкин. Так, в МукачевоНиколаевеУжгороде и Тернополе демонтировали памятники поэту. Демонтаж памятника Пушкину в Тернополе является лишь первым шагом, поскольку жители города требуют снять также памятники, связанные со Второй мировой войной, сообщил мэр Сергей Надал.

При Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти 7 июня создан Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации.

Теги: Россия, Украина, памятник, Киевская ОГА, оккупация, Киевская область, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, Переяслав, война России против Украины, Алексей Кулеба
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