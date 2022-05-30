В Броварах начали демонтаж техники советского периода в центральном парке – мэр

В Броварах, согласно решению исполкома горсовета и результатам опроса жителей города, будут демонтированы три объекта, отметил мэр Фото: Ігор Сапожко / Facebook

Он отметил, что, согласно решению исполкома горсовета и результатам опроса жителей Броваров, будут демонтированы три объекта.

"Сейчас есть несколько предложений по размещению новых, современных, украинских символов в нашем парке. В частности, есть идея разместить на центральной аллее парка макет украинской "Мрії" (самолета Ан-225 "Мрія". – "ГОРДОН"), – написал Сапожко. – Обращаюсь к броварчанам с просьбой предоставлять свои предложения. Давайте вместе создадим новое лицо нашего центрального парка".

27 мая под председательством Сапожко прошло внеочередное заседание исполкома, сообщается в Facebook Броварского горсовета.

"В повестку дня был включен проект решения, подготовленный по результатам опроса о названии парка "Победа" и размещении на его территории военной техники советских времен. Относительно названия центрального парка – большинство жителей общины высказали мнение "оставить без изменений". А 73% из 11 746 граждан, принявших участие в опросе, считают нужным демонтировать технику", – говорится в сообщении.

Следовательно, решение "О демонтаже памятников, образцов военной техники и их частей советских времен" было поддержано единогласно, отметили в горсовете Броваров.

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