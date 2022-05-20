"Он исчез". Харьковский горсовет заявил в полицию о пропаже памятника Александру Невскому

"Для нас это была новость. Он исчез, относительно этого подано заявление в полицию", – сказал Мирошник.
В полиции пока не сообщили, было ли зарегистрировано заявление горсовета и найдены ли инициаторы демонтажа.
Утром 19 мая в сквере на пересечении Салтовского шоссе и улицы Академика Павлова неизвестные демонтировали памятник Александру Невскому с помощью тросов и грузовика, видео было опубликовано в местных Telegram-каналах.
Александр Невский – князь времен Киевской Руси (1220–1263), политик, военачальник. Канонизирован Русской православной церковью за военные победы. Невскому приписывается фраза "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет".
Памятник князю в Харькове был установлен в 2004 году. В 2015-м неизвестные сорвали с него меч, позже он был восстановлен. Никто не взял на себя ответственность за акцию, но звучали мнения, что это не просто воровство, а акция украинских патриотов, связанная с российской агрессией на Донбассе.