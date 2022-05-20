"Он исчез". Харьковский горсовет заявил в полицию о пропаже памятника Александру Невскому

"Для нас это была новость. Он исчез, относительно этого подано заявление в полицию", – сказал Мирошник.

В полиции пока не сообщили, было ли зарегистрировано заявление горсовета и найдены ли инициаторы демонтажа.

Утром 19 мая в сквере на пересечении Салтовского шоссе и улицы Академика Павлова неизвестные демонтировали памятник Александру Невскому с помощью тросов и грузовика, видео было опубликовано в местных Telegram-каналах.