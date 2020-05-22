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Двух раненных под Трехизбенкой бойцов батальона "Луганск-1" вертолетом доставили в Днепр

Вертолет Нацгвардии доставил в больницу в Днепре замкомандира батальона полиции "Луганск-1" Сергея Кисленских и его подчиненного Владимира Сотникова. 20 мая они подорвались на мине в Луганской области.

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Эвакуацию провели вертолетом Нацгвардии
Эвакуацию провели вертолетом Нацгвардии
Фото: mvs.gov.ua

22 мая в Днепр вертолетом Национальной гвардии доставили двух из четырех бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1", раненных вследствие взрыва мины в Луганской области вечером 20 мая. Об этом проинформировали в Министерстве внутренних дел.

"Командир батальона, полковник полиции Сергей Губанов, спасая собратьев, погиб от полученных ранений. Другие бойцы были доставлены в местную больницу. Сегодня заместителя командира батальона Сергея Кисленских и старшего инспектора вооружения Владимира Сотникова экстренно эвакуировали вертолетом Национальной гвардии Украины из Северодонецка в больницу имени Мечникова в Днепре", – говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что у Кисленских осколочное ранение мягких тканей грудной клетки и ноги с наличием металлических обломков и сотрясение головного мозга, у Сотникова – осколочное ранение мягких тканей плеча, грудной клетки и коленного сустава с наличием металлических обломков, сотрясение головного мозга.

"Дальнейшее лечение и реабилитацию полицейские будут проходить в Днепре", – отметили в ведомстве.

Группа полицейских из батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" под руководством Губанова вечером 20 мая патрулировала территорию вблизи поселка Трехизбенка Луганской области и подорвалась на мине боевиков. Комбат погиб, бойцы, которые были с ним, получили осколочные ранения.

Теги: МВД, взрыв, Национальная гвардия, Днепр, Северодонецк, вертолет, раненые, Трехизбенка, полицейский, мины, ранение
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