Экономист Кушнирук заявил, что глава банковского надзора НБУ Дегтярева содействует работе в Украине "Альфа-Банка" с собственниками из РФ

"Работающий "Альфа-Банк" дискредитирует президента и руководство НБУ. Во время войны в Украине продолжает работать банк, контролируемый людьми из ближнего круга [президента РФ Владимира] Путина. ЕС ввел санкции в отношении владельцев банка, прямо заявив, что "Петр Авен является одним из ближайших олигархов Владимира Путина" и что Михаила Фридмана "называют главным российским финансистом и помощником ближайшего окружения Путина". [Герман] Хан бежал из Великобритании в Россию. В Украине все это время вокруг "Альфа-Банка" происходит хаотическое движение по информационно-психологическим операциям (ИПСО) ее акционеров о готовности дать миллиард долларов и изменения названия, политических заявлений о скорой национализации, строгого сдвига бровей руководства НБУ и СБУ", – написал Кушнирук.

Он отметил, что "финалом этого карнавала" стало заявление заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой, что НБУ не видит оснований для национализации "Альфа-Банка".

"Последний год работы "Альфа-Банка" в Украине – это год позора и коррупции украинских власть имущих. А может, коррупции или агентурной работы "в одном флаконе". И это не только, и не столько Рожкова, сколько, например, закон о национализации "Альфа-Банка", сознательно выписанный так, чтобы его нельзя было национализировать. В законе, принятом для национализации "Альфа-Банка", имеются искусственно созданные ограничения, а именно указано лишь одно основание для признания банка неплатежеспособным, после чего может быть запущен механизм национализации. Таким основанием является невыполнение обязательств банка перед кредиторами, то есть наличие дефолта. А поскольку банк экономически жив, то такое основание наступить не может", – объяснил экономист.

Так как в законе не было прописано наличие прямого или косвенного контроля за банком со стороны российских акционеров, как повод для национализации, "Альфа-Банк" под национализацию не попадает.

"Но первоисточник все-таки у НБУ. И это глава департамента банковского надзора Наталья Дегтярева, которая дружит с "Альфа-Банком", как минимум, с 2018 года. Весной 2018 года НБУ за одни и те же нарушения оштрафовал "Укрсоцбанк", который тогда уже полностью поглощен "Альфа-Банком", и "ТАСкомбанк". Но председателя правления ТАС Екатерину Мелеш НБУ уволил за нарушение, а вот ее коллегу из "Альфа-Банка" – госпожу [Викторию] Михайльо – почему-то нет. Почему, а точнее "почем – нет", знала Наталья Дегтярева. Именно ее департамент пропустил договоры топ-менеджмента "Альфы" о "золотых парашютах", которые предполагают, что ликвидность банка при национализации переходит в руки топов, а не Украины. И вот сейчас становится известно, что НБУ штрафует "Сенс Банк" (до декабря 2022 года – "Альфа-Банк") за нарушение в сфере финмониторинга на 47,7 млн грн, почти рекорд. Но почему-то при этом никаких санкций к менеджменту "Сенса-Альфы", хотя бы к их главе финмониторинга, как это бывает в подобных случаях, нет. И нет никаких ограничений в работе банка", – подчеркнул Кушнирук.

Эксперт заявил, что с начала года из банка вышло 65% средств корпоративных клиентов и примерно 25% средств физлиц, и только в течение октября, когда разговоры о национализации возобновились, отток ускорился с 4 до 7 млрд грн в месяц.

"СМИ уже недавно писали о сотрудничестве госпожи Дегтяревой с 1xbet, юридическое лицо которого “Royalpay” в течение войны работало в Украине, и на момент подписания президентом санкции СНБО против нее имело на счетах в двух банках 3,2 млрд грн. Вишенка на торте – “1xbet” прямо поддерживает русскую военную агрессию против Украины, а также переводит 1% от прибыли "русским героям". Пока Украина делает титанические усилия в военной и дипломатической сферах, с огромным трудом борется за поддержку новейшим оружием, почти безымянные гномы подрывают этот процесс изнутри, обеспечивая работу российского финансового сектора в Украине во время войны. Сюр, прямо подставляющий президента и новоназначенного главу НБУ, которого к "невозможности" национализации "Альфы" принуждает его собственная подчиненная", – считает экономический аналитик.