Несмотря на войну, объем гривневых депозитов населения в украинских банках вырос за год на 30% – Гетманцев

Ссылаясь на предварительный отчет Национального банка Украины, он сообщил, что депозиты резидентов (предприятий и физических лиц) в национальной валюте за год выросли на 19,1% (+194 млрд грн) до 1,21 трлн грн. Депозиты населения – на 30% (+137 млрд грн).

Гетманцев отметил, что почти весь этот прирост сформирован за счет увеличения вкладов "до востребования", что потенциально увеличивает риски ликвидности для отдельных банковских учреждений. Чтобы увеличить объем более "долгих" депозитов, банкам нужно увеличить ставки по сбережениям, считает нардеп.

"Но будем откровенны, пока идет война и сохраняется значительная неопределенность, существенно нарастить такой портфель срочных вкладов, особенно свыше одного года, банкам будет сложно. Во время тотальной войны уверенный рост банковских вкладов, даже по требованию, само по себе является бесспорным положительным фактом", – написал он.