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Несмотря на войну, объем гривневых депозитов населения в украинских банках вырос за год на 30% – Гетманцев

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Рост произошел за счет срочных вкладов
Рост произошел за счет срочных вкладов
Фото: Національний банк України / Facebook

Банковские вклады в гривне за 2022 год выросли на 0,2 трлн грн. Об этом депутат Верховной Рады от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал 16 января в Telegram.

Ссылаясь на предварительный отчет Национального банка Украины, он сообщил, что депозиты резидентов (предприятий и физических лиц) в национальной валюте за год выросли на 19,1% (+194 млрд грн) до 1,21 трлн грн. Депозиты населения – на 30% (+137 млрд грн).

Гетманцев отметил, что почти весь этот прирост сформирован за счет увеличения вкладов "до востребования", что потенциально увеличивает риски ликвидности для отдельных банковских учреждений. Чтобы увеличить объем более "долгих" депозитов, банкам нужно увеличить ставки по сбережениям, считает нардеп.

"Но будем откровенны, пока идет война и сохраняется значительная неопределенность, существенно нарастить такой портфель срочных вкладов, особенно свыше одного года, банкам будет сложно. Во время тотальной войны уверенный рост банковских вкладов, даже по требованию, само по себе является бесспорным положительным фактом", – написал он.

Контекст:

Национальный банк Украины и международные рейтинговые агентства прогнозировали в Украине годовую инфляцию на уровне 30%.

Верховная Рада 1 апреля поддержала законопроект №5542-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц". Он определяет, что на время военного положения возврат депозитов в Украине будут гарантировать в полном объеме, а после войны – в пределах 600 тыс. грн.

3 июня 2022 года Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25%.

В НБУ отмечали, что повышение ставки снизит давление на курс гривны и будет стимулировать потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не в валюте. А также усилит возможности самого Нацбанка по сдерживанию инфляции во время войны.

Теги: Верховная Рада, Украина, гривна, НБУ, банки, депозиты, отчет, Слуга народа, Даниил Гетманцев
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