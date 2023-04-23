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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-депутат шведского парламента вступила в ряды ВСУ

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Экс-депутат прошла проверки и уже работает инструктором для новобранцев
Экс-депутат прошла проверки и уже работает инструктором для новобранцев
Фото: The New Voice of Ukraine / Twitter

Бывший депутат шведского парламента Кэролин Норденгрип от партии "Шведские демократы" подписала контракт и вступила в ряды ВСУ. Об этом она сообщила в опубликованном 23 апреля интервью "Радіо Свобода".

Норденгрип была депутатом Риксдага с 2018-го по 2022 год, всего карьере в политике отдала 15 лет. Согласно подписанному с ВСУ контракту она будет служить в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура" и проходит подготовку перед отправкой на передовую.

Кардинально изменить жизнь политик решила после увиденного в новостях из деоккупированных Ирпеня и Бучи.

"Для меня все началось еще в Риксдаге, на встрече, буквально на второй день после начала полномасштабной войны. Ваш посол был в Швеции и рассказывал нам, какая ситуация в Украине. И я так хорошо помню момент, когда опустила глаза, посмотрела на свой недешевый костюм и подумала: что я здесь делаю? Я же военная! И буквально через неделю я уже была в Украине", – говорит шведка.

В марте прошлого года она провела в Украине шесть недель, в частности в Киевской области, а затем, как говорит, из-за работы в шведском парламенте вынуждена была вернуться домой. Однако мысли о службе в ВСУ ее не покидали.

Экс-депутат прошла проверки и отбор в ряды украинского войска и уже работает инструктором для новобранцев в 47-й ОМБр.

"В этой бригаде служит еще один швед... Я приехала к ним, прошла испытательный период, и через несколько месяцев они сказали, что довольны моей работой и хотят оставить меня тренером учебного подразделения. И мне очень нравится работать с ними, это отличная бригада. Я в пехоте. Так что я стрелок. Этим я занималась и в шведской армии", – рассказала военнослужащая.

Контекст:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в начале полномасштабной войны, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России.

Теги: Швеция, депутаты, добровольцы, парламент, ВСУ, иностранцы, война России против Украины
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