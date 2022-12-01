Экс-нардеп Черненко о подозрении Бабакову: Не могут россияне владеть долей энергорынка Украины, который сами же и разрушают своими ракетами

"Бабаков не просто российский чиновник. Давно известно, что у него есть имущество и в Украине. По крайней мере, его фамилия упоминается среди других россиян-олигархов, владеющих VS Energy. Эта компания, имеющая 10% на энергорынке Украины, фактически владеет шестью облэнерго. И это в то время, когда Россия бомбит наши энергетические объекты, а украинцы сидят без света", – подчеркнул Черненко.
Он не исключает, что подозрение Бабакову может быть связано с обысками в VS Energy, которые недавно проводила СБУ.
"В любом случае доказательств того, что Бабаков заработал себе на 110-ю статью (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса, более чем достаточно. Поэтому по украинским законам ему грозит пожизненное заключение. Чего от всего сердца ему и желаю. Конечно, это вопрос не сегодняшнего дня, а на перспективу – после победы, когда вся путинская камарилья окажется на скамье подсудимых в Гааге", – отметил экс-нардеп.
По его мнению, на данный момент важно расширение списка санкций и подозрений российским чиновникам.
"А значит – происходит дерусификация экономики. Потому что не могут россияне владеть долей энергорынка, который сами же разрушают своими ракетами… И если о национализации собственности, принадлежащей гражданам Украины, можно дискутировать, то собственность граждан страны-агрессора должна принадлежать государству. И энергокомпания Бабакова здесь не исключение. Это уже вопрос не экономики, а нашей энергетической безопасности", – резюмировал Черненко.
30 ноября в ГБР проинформировали, что сообщили Бабакову о подозрении.
"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении [...] Бабакову, который проголосовал за ряд федеральных законов относительно включения Запорожской области и Херсонской области вместе со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области в состав РФ как новообразованных субъектов федеративной республики", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что изучают также материалы о возможной причастности Бабакова "к деятельности группы компаний VS Energy, владеющей объектами критической инфраструктуры на территории Украины".