Экс-нардеп Черненко о подозрении Бабакову: Не могут россияне владеть долей энергорынка Украины, который сами же и разрушают своими ракетами

"Бабаков не просто российский чиновник. Давно известно, что у него есть имущество и в Украине. По крайней мере, его фамилия упоминается среди других россиян-олигархов, владеющих VS Energy. Эта компания, имеющая 10% на энергорынке Украины, фактически владеет шестью облэнерго. И это в то время, когда Россия бомбит наши энергетические объекты, а украинцы сидят без света", – подчеркнул Черненко.

Он не исключает, что подозрение Бабакову может быть связано с обысками в VS Energy, которые недавно проводила СБУ.

"В любом случае доказательств того, что Бабаков заработал себе на 110-ю статью (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса, более чем достаточно. Поэтому по украинским законам ему грозит пожизненное заключение. Чего от всего сердца ему и желаю. Конечно, это вопрос не сегодняшнего дня, а на перспективу – после победы, когда вся путинская камарилья окажется на скамье подсудимых в Гааге", – отметил экс-нардеп.

По его мнению, на данный момент важно расширение списка санкций и подозрений российским чиновникам.

"А значит – происходит дерусификация экономики. Потому что не могут россияне владеть долей энергорынка, который сами же разрушают своими ракетами… И если о национализации собственности, принадлежащей гражданам Украины, можно дискутировать, то собственность граждан страны-агрессора должна принадлежать государству. И энергокомпания Бабакова здесь не исключение. Это уже вопрос не экономики, а нашей энергетической безопасности", – резюмировал Черненко.