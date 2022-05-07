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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК помогают ликвидировать затопление в Киевской области

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Затопление Демидова не только спасло Киев, но также помогло защитить само село
Затопление Демидова не только спасло Киев, но также помогло защитить само село
Фото: apostrophe.ua

Компания ДТЭК помогает ликвидировать затопление в Киевской области, возникшее в результате уничтожения плотины между рекой Ирпень и Киевским водохранилищем. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас работаем над тем, чтобы восстановить питание подстанции, которая питает насосы, прокачивающие воду между рекой Ирпень и Киевским водохранилищем. Это необходимо для того, чтобы запустить насосы и начать ликвидировать затопления, которые сейчас есть в Демидове и Казаровичах Вышгородского района", – сказал он.

Сахарук добавил, что из-за уничтожения плотины между рекой Ирпень и Киевским водохранилищем в некоторых районах Киевской области ДТЭК начал работать над повышением надежности электроснабжения.

Также он подчеркнул, что ремонтные бригады компании работают над восстановлением электроснабжения в Киевской и Донецкой областях, при этом работы в Киевской области уже находятся на финальной стадии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Демидов и Казаровичи – села к северу от Киева в Вышгородском районе. По свидетельству местных жителей, украинцы сами спровоцировали наводнение, разрушив дамбу на реке Ирпень в месте ее впадения в Киевское водохранилище.

В результате на второй день войны, 25 февраля, в селе и окрестных полях образовалась трясина, которая затормозила продвижение российской армии к Киеву. Так местные жители смогли выиграть время для подготовки обороны украинской столицы.

Всего в Демидове насчитывается около 750 домовладений, из них около 50 оказались затоплены. Однако местные жители в комментариях журналистам говорят, что ни о чем не жалеют.

Затопление села не только спасло Киев, но также помогло защитить сам Демидов, отмечало The New York Times. Хоть российские солдаты и патрулировали село, оно так и не стало линией фронта в битвах и избежало участи других городов области – Бучи, Ирпеня, Бородянки, Гостомеля.

Теги: энергетика, Киевская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, плотина, война России против Украины, Дмитрий Сахарук
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