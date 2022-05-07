Энергетики ДТЭК помогают ликвидировать затопление в Киевской области

"Сейчас работаем над тем, чтобы восстановить питание подстанции, которая питает насосы, прокачивающие воду между рекой Ирпень и Киевским водохранилищем. Это необходимо для того, чтобы запустить насосы и начать ликвидировать затопления, которые сейчас есть в Демидове и Казаровичах Вышгородского района", – сказал он.
Сахарук добавил, что из-за уничтожения плотины между рекой Ирпень и Киевским водохранилищем в некоторых районах Киевской области ДТЭК начал работать над повышением надежности электроснабжения.
Также он подчеркнул, что ремонтные бригады компании работают над восстановлением электроснабжения в Киевской и Донецкой областях, при этом работы в Киевской области уже находятся на финальной стадии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Демидов и Казаровичи – села к северу от Киева в Вышгородском районе. По свидетельству местных жителей, украинцы сами спровоцировали наводнение, разрушив дамбу на реке Ирпень в месте ее впадения в Киевское водохранилище.
В результате на второй день войны, 25 февраля, в селе и окрестных полях образовалась трясина, которая затормозила продвижение российской армии к Киеву. Так местные жители смогли выиграть время для подготовки обороны украинской столицы.
Всего в Демидове насчитывается около 750 домовладений, из них около 50 оказались затоплены. Однако местные жители в комментариях журналистам говорят, что ни о чем не жалеют.
Затопление села не только спасло Киев, но также помогло защитить сам Демидов, отмечало The New York Times. Хоть российские солдаты и патрулировали село, оно так и не стало линией фронта в битвах и избежало участи других городов области – Бучи, Ирпеня, Бородянки, Гостомеля.