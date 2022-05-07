Энергетики ДТЭК помогают ликвидировать затопление в Киевской области

Затопление Демидова не только спасло Киев, но также помогло защитить само село Фото: apostrophe.ua

"Сейчас работаем над тем, чтобы восстановить питание подстанции, которая питает насосы, прокачивающие воду между рекой Ирпень и Киевским водохранилищем. Это необходимо для того, чтобы запустить насосы и начать ликвидировать затопления, которые сейчас есть в Демидове и Казаровичах Вышгородского района", – сказал он.

Сахарук добавил, что из-за уничтожения плотины между рекой Ирпень и Киевским водохранилищем в некоторых районах Киевской области ДТЭК начал работать над повышением надежности электроснабжения.

Также он подчеркнул, что ремонтные бригады компании работают над восстановлением электроснабжения в Киевской и Донецкой областях, при этом работы в Киевской области уже находятся на финальной стадии.

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