Жители Демидова затопили свое село, чтобы остановить наступление российской армии. Видео

В Демидове насчитывается около 750 домовладений, из них около 50 оказались затоплены Фото: Київська обласна рада / Facebook

Демидов находится к северу от Киева в Вышгородском районе. Сейчас его жители борются с последствиями сильного наводнения.

По свидетельству местных жителей, украинцы сами спровоцировали наводнение, разрушив дамбу на реке Ирпень в месте ее впадения в Киевское водохранилище.

В результате на второй день войны, 25 февраля, в селе и окрестных полях образовалась трясина, которая затормозила продвижение российской армии к Киеву. Так местные жители смогли выиграть время для подготовки обороны украинской столицы.

Всего в Демидове насчитывается около 750 домовладений, из них около 50 оказались затоплены. Однако местные жители в комментариях журналистам говорят, что ни о чем не жалеют.

"Все это понимают, и никто ни на секунду не жалеет об этом. Мы спасли Киев!" – сказала пенсионерка Антонина Костученко, чей дом оказался затопленным.

Как отмечает The New York Times, затопление села не только спасло Киев, но также помогло защитить сам Демидов. Хоть российские солдаты и патрулировали село, оно так и не стала линией фронта в битвах и избежало участи других городов области – Бучи, Ирпеня, Бородянки, Гостомеля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

They flooded their own village to keep the Russians at bay.



Dimydiv, Ukraine for the @nytimes pic.twitter.com/2qjObT01qt — David Guttenfelder (@dguttenfelder) April 27, 2022