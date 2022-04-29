Жители Демидова затопили свое село, чтобы остановить наступление российской армии. Видео

Демидов находится к северу от Киева в Вышгородском районе. Сейчас его жители борются с последствиями сильного наводнения.
По свидетельству местных жителей, украинцы сами спровоцировали наводнение, разрушив дамбу на реке Ирпень в месте ее впадения в Киевское водохранилище.
В результате на второй день войны, 25 февраля, в селе и окрестных полях образовалась трясина, которая затормозила продвижение российской армии к Киеву. Так местные жители смогли выиграть время для подготовки обороны украинской столицы.
Всего в Демидове насчитывается около 750 домовладений, из них около 50 оказались затоплены. Однако местные жители в комментариях журналистам говорят, что ни о чем не жалеют.
"Все это понимают, и никто ни на секунду не жалеет об этом. Мы спасли Киев!" – сказала пенсионерка Антонина Костученко, чей дом оказался затопленным.
Как отмечает The New York Times, затопление села не только спасло Киев, но также помогло защитить сам Демидов. Хоть российские солдаты и патрулировали село, оно так и не стала линией фронта в битвах и избежало участи других городов области – Бучи, Ирпеня, Бородянки, Гостомеля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
They flooded their own village to keep the Russians at bay.— David Guttenfelder (@dguttenfelder) April 27, 2022
Dimydiv, Ukraine for the @nytimes pic.twitter.com/2qjObT01qt
18 апреля министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков говорил, что в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры на $100 млрд.
В частности, разрушены или повреждены более 300 мостов на национальных дорогах. Также нужно отремонтировать или восстановить более 8 тыс. км дорог. Десятки железнодорожных мостов, по словам Кубракова, были взорваны.