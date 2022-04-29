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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жители Демидова затопили свое село, чтобы остановить наступление российской армии. Видео

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В Демидове насчитывается около 750 домовладений, из них около 50 оказались затоплены
В Демидове насчитывается около 750 домовладений, из них около 50 оказались затоплены
Фото: Київська обласна рада / Facebook

Издание The New York Times 27 апреля опубликовало репортаж из села Демидов Киевской области, чьи местные жители сами затопили село, чтобы затормозить продвижение российской армии.

Демидов находится к северу от Киева в Вышгородском районе. Сейчас его жители борются с последствиями сильного наводнения. 

По свидетельству местных жителей, украинцы сами спровоцировали наводнение, разрушив дамбу на реке Ирпень в месте ее впадения в Киевское водохранилище.

В результате на второй день войны, 25 февраля, в селе и окрестных полях образовалась трясина, которая затормозила продвижение российской армии к Киеву. Так местные жители смогли выиграть время для подготовки обороны украинской столицы.

Всего в Демидове насчитывается около 750 домовладений, из них около 50 оказались затоплены. Однако местные жители в комментариях журналистам говорят, что ни о чем не жалеют.

"Все это понимают, и никто ни на секунду не жалеет об этом. Мы спасли Киев!" – сказала пенсионерка Антонина Костученко, чей дом оказался затопленным.

Как отмечает The New York Times, затопление села не только спасло Киев, но также помогло защитить сам Демидов. Хоть российские солдаты и патрулировали село, оно так и не стала линией фронта в битвах и избежало участи других городов области – Бучи, Ирпеня, Бородянки, Гостомеля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

18 апреля министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков говорил, что в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры на $100 млрд.  

В частности, разрушены или повреждены более 300 мостов на национальных дорогах. Также нужно отремонтировать или восстановить более 8 тыс. км дорог. Десятки железнодорожных мостов, по словам Кубракова, были взорваны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Киевская область, армия РФ, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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