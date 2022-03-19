Село Демидов в Киевской области под угрозой затопления – облсовет

Если дороги затопит, из села нельзя будет вывезти жителей или привезти гуманитарную помощь Фото: tsn.ua

"По состоянию на сегодняшний день уровень воды в пойме реки Ирпень из-за разрушенной дамбы достиг максимально допустимого уровня. Дальнейший рост уровня воды приведет к затоплению дорог и подвалов и практически исключит возможность эвакуации жителей, передачи лекарств и продуктов", – говорится в сообщении.

Местные жители рассказали ТСН, что воде осталось подняться на один-два метра. до уровня асфальтированного покрытия в селе.

Как свидетельствуют фото, вода уже "стоит" во дворах людей.

В то же время глава Киевской облгосадминистрации Александр Павлюк сообщил, что из-за поднятия воды в реке Ирпень понтоны, которые поставили оккупанты, были снесены.

"В настоящее время противник пытается снова установить понтонные переправы и продолжить наступательные действия. Но им это не удается, украинские военные не дают этого сделать", – добавил он.

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