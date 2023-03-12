Энергетики ДТЭК вернули свет в 11 населенных пунктов, пострадавших из-за обстрелов

В течение суток аварийно-ремонтные бригады смогли вернуть электроснабжение для жителей четырех населенных пунктов Донецкой области. Вновь со светом около 7,3 тысяч семей.

Кроме того, электроснабжение возобновили для 3400 семей всеми населенных пунктах Днепропетровской области, полностью или частично обесточенных из-за боевых действий.

"Несмотря на сложную ситуацию с боевыми действиями на Днепропетровщине и Донетчине, энергетики продолжают возобновлять электросети с разрешением Вооруженных сил Украины и ГСЧС. Без света пока остаются 113 населенных пунктов в Донецкой области, где специалисты не имеют доступа к проведению работ. Они будут восстановлены, как только это будет физически возможно", – отмечают в ДТЭК.

В феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.