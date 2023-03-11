Энергосистема выживет, если будет обеспечен финансовый баланс энергорынка – вице-президент Energy Club

Он считает, что при текущем балансе генерации текущие цены на электроэнергию не покрывают всех потребностей в ремонте энергосистемы.
"Спрос на электроэнергию уменьшился примерно на 35%, а структура потребителей изменилась – наибольшая доля теперь принадлежит домохозяйствам, которым электроэнергия отпускается по льготной цене", – сказал Белявский.
По его словам, для выживания энергосистемы нужно обеспечить финансовую ликвидность энергорынков и устранить существовавшие до начала полномасштабного вторжения искусственные искажения. Также необходимо повысить культуру потребления электроэнергии и децентрализовать и диджитализировать объекты энергетики.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках.
Такое решение регулятор принял на заседании 5 октября 2022 года. В комиссии отметили, что окончательное утверждение price cap состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.
Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам по стабилизации ситуации, в частности к ослаблению ценовых ограничений.
Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус. "Обсуждалась возможность не просто приподнять price cap, обсуждалась либерализация рынка. Есть price cap на разных сегментах рынка. Имеются верхние price cap, имеются нижние price cap и так далее. Возможно, весной на этот счет уже будут приняты определенные решения", – сказал он.