Энергосистема выживет, если будет обеспечен финансовый баланс энергорынка – вице-президент Energy Club

Спрос на электроэнергию в Украине уменьшился примерно на 35% Фото: depositphotos.com

Он считает, что при текущем балансе генерации текущие цены на электроэнергию не покрывают всех потребностей в ремонте энергосистемы.

"Спрос на электроэнергию уменьшился примерно на 35%, а структура потребителей изменилась – наибольшая доля теперь принадлежит домохозяйствам, которым электроэнергия отпускается по льготной цене", – сказал Белявский.

По его словам, для выживания энергосистемы нужно обеспечить финансовую ликвидность энергорынков и устранить существовавшие до начала полномасштабного вторжения искусственные искажения. Также необходимо повысить культуру потребления электроэнергии и децентрализовать и диджитализировать объекты энергетики.