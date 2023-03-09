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Ценовые ограничения на рынке электроэнергии мешают привлечению крупных инвестиций в энергетику – Центр Разумкова

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Действующие в Украине прайс-кепы это, по сути, механизмы жесткого ценового регулирования, что не характерно для стран Европейского союза, отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко
Действующие в Украине прайс-кепы – это, по сути, механизмы жесткого ценового регулирования, что не характерно для стран Европейского союза, отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко
Фото: depositphotos.com

Ценовые ограничения на рынке электроэнергии – прайс-кепы – приводят к росту долгов на рынке электроэнергии, что делает невозможным привлечение крупных инвестиций, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Об этом он заявил в эфире телеканала "Рада", который транслирует единый телемарафон.

По его словам, действующие в Украине прайс-кепы – это, по сути, механизмы жесткого ценового регулирования, что не характерно для стран Европейского союза.

"Это приводит к серьезным искажениям рынка, огромным долгам и невозможности привлечения крупных инвестиций. Никто не будет вкладывать инвестиции в энергетику страны, где, по сути, происходит административное, очень жесткое регулирование цен, способствующее именно созданию больших долгов", – сказал Омельченко.

Он добавил, что власти должны адаптировать модель украинского энергорынка к европейской.

"Это позволит уменьшить долговые проблемы и привлечь инвестиции, которые необходимы, прежде всего, для восстановления энергетической системы", – подчеркнул Омельченко.

Контекст:

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую и современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.

Теги: инвестиции, энергетика, электроэнергия, Центр Разумкова, Владимир Омельченко, ограничения, энергосистема, восстановление
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