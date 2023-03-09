Ценовые ограничения на рынке электроэнергии мешают привлечению крупных инвестиций в энергетику – Центр Разумкова

По его словам, действующие в Украине прайс-кепы – это, по сути, механизмы жесткого ценового регулирования, что не характерно для стран Европейского союза.
"Это приводит к серьезным искажениям рынка, огромным долгам и невозможности привлечения крупных инвестиций. Никто не будет вкладывать инвестиции в энергетику страны, где, по сути, происходит административное, очень жесткое регулирование цен, способствующее именно созданию больших долгов", – сказал Омельченко.
Он добавил, что власти должны адаптировать модель украинского энергорынка к европейской.
"Это позволит уменьшить долговые проблемы и привлечь инвестиции, которые необходимы, прежде всего, для восстановления энергетической системы", – подчеркнул Омельченко.
Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.
Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую и современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.
Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.