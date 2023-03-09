Ценовые ограничения на рынке электроэнергии мешают привлечению крупных инвестиций в энергетику – Центр Разумкова

Действующие в Украине прайс-кепы – это, по сути, механизмы жесткого ценового регулирования, что не характерно для стран Европейского союза, отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко Фото: depositphotos.com

По его словам, действующие в Украине прайс-кепы – это, по сути, механизмы жесткого ценового регулирования, что не характерно для стран Европейского союза.

"Это приводит к серьезным искажениям рынка, огромным долгам и невозможности привлечения крупных инвестиций. Никто не будет вкладывать инвестиции в энергетику страны, где, по сути, происходит административное, очень жесткое регулирование цен, способствующее именно созданию больших долгов", – сказал Омельченко.

Он добавил, что власти должны адаптировать модель украинского энергорынка к европейской.

"Это позволит уменьшить долговые проблемы и привлечь инвестиции, которые необходимы, прежде всего, для восстановления энергетической системы", – подчеркнул Омельченко.