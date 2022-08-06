Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 14 тысяч семей в Донецкой области

Работы проводились в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"Вчера с разрешения военных энергетикам удалось поработать в Бахмутской общине – восстановить электропитание 6,5 тысячи семей. Это одно из основных направлений наступлений врага в Донецкой области, находящегося под постоянными обстрелами. В Торецкой общине, обстрелы которой также не прекращаются, энергетики починили сети для более чем 7 тысяч семей. Кроме того, специалисты энергокомпании работали в Авдеевской, Селидовской и Константиновской общинах", – сообщили в компании.

Накануне обстрелам снова подверглись Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Поэтому без света осталось почти 4 тысячи домохозяйств. За ночь специалисты по обслуживанию электросетей возобновили поставки электроэнергии для более чем 3 тысяч семей.