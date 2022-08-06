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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 14 тысяч семей в Донецкой области

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Бахмутская община одно из основных направлений наступлений врага в Донецкой области
Бахмутская община – одно из основных направлений наступлений врага в Донецкой области
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вместе с военными ВСУ за сутки возобновили электроснабжение для 14 тысяч семей в 12 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Работы проводились в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"Вчера с разрешения военных энергетикам удалось поработать в Бахмутской общине – восстановить электропитание 6,5 тысячи семей. Это одно из основных направлений наступлений врага в Донецкой области, находящегося под постоянными обстрелами. В Торецкой общине, обстрелы которой также не прекращаются, энергетики починили сети для более чем 7 тысяч семей. Кроме того, специалисты энергокомпании работали в Авдеевской, Селидовской и Константиновской общинах", – сообщили в компании.

Накануне обстрелам снова подверглись Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Поэтому без света осталось почти 4 тысячи домохозяйств. За ночь специалисты по обслуживанию электросетей возобновили поставки электроэнергии для более чем 3 тысяч семей.

https://www.facebook.com/dtekdem/posts/pfbid035e5t1ZWXLHz4d92zx3AabzroE5RxPTxtKmZ83pkZHMWU7ms4P9KqW9yMmQw1xgZGl

Теги: Донецкая область, энергетика, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, ВСУ
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