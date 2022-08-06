Война России с Украиной переходит в новую фазу – британская разведка

В британской разведке отметили, что российские оккупанты концентрируются на юге Украины Фото: ЕРА

В ведомстве отметили, что российские оккупанты концентрируются на юге Украины в ожидании контрнаступления ВСУ или в рамках подготовки к возможному наступлению. Колонны российских военных грузовиков, танков, буксируемой артиллерии и другого вооружения продолжают направляться с Донбасса в южные регионы. Оккупанты перебрасывают свою технику также из захваченных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и Крыма.

"Батальонно-тактические группы (БТГ), насчитывающие от 800 до 1000 военнослужащих, были переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области. 2 августа в Крым была переброшена новая БТГ, также идет передислокация БТГ из восточной группировки войск. Скорее всего, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область", – говорится в сообщении.

В минобороны Британии отметили, что ВСУ сосредотачивают сейчас свои удары на мостах, складах боеприпасов и железнодорожных путях. Украинские военные все активнее разрушают логистику противника.

"Война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр", – считают в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 August 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/cyB1fVrATh — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 6, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)