Война России с Украиной переходит в новую фазу – британская разведка

В ведомстве отметили, что российские оккупанты концентрируются на юге Украины в ожидании контрнаступления ВСУ или в рамках подготовки к возможному наступлению. Колонны российских военных грузовиков, танков, буксируемой артиллерии и другого вооружения продолжают направляться с Донбасса в южные регионы. Оккупанты перебрасывают свою технику также из захваченных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и Крыма.
"Батальонно-тактические группы (БТГ), насчитывающие от 800 до 1000 военнослужащих, были переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области. 2 августа в Крым была переброшена новая БТГ, также идет передислокация БТГ из восточной группировки войск. Скорее всего, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область", – говорится в сообщении.
В минобороны Британии отметили, что ВСУ сосредотачивают сейчас свои удары на мостах, складах боеприпасов и железнодорожных путях. Украинские военные все активнее разрушают логистику противника.
"Война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр", – считают в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 August 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 6, 2022
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью Вооруженных сил Украины на юге. По состоянию на 2 августа в Херсонской области ВСУ освободили 53 населенных пункта.