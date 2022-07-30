Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 27 тысяч семей

Электроснабжение восстановлено для 25 тысяч семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах Фото: dtek-dem.com.ua

В Донецкой области свет вернули в 24 населенных пунктах. Электроснабжение восстановлено для 25 тысяч семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"В частности, вчера с разрешения военных специалисты энергокомпании смогли починить оборудование и вернуть свет в 9,3 тысячи домохозяйств Торецкой общины. Удалось поработать также в Славянской и Марьинской общинах – восстановлено питание для 7,2 тысячи и 5,5 тысячи домохозяйств соответственно. В Авдеевской общине запитано 2,3 тысячи домохозяйств. А также работы проводились в Краматорской и Бахмутской общинах", – сообщили в ДТЭК.

Кроме того, энергетики возобновили работу электросетей, поврежденных в результате вчерашних обстрелов Никопольского района Днепропетровской области. Со светом снова более 1500 семей.