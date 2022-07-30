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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 27 тысяч семей

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Электроснабжение восстановлено для 25 тысяч семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах
Электроснабжение восстановлено для 25 тысяч семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах
Фото: dtek-dem.com.ua

За прошедшие сутки ремонтные бригады энергетиков возобновили работу электросетей в 25 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей и вернули свет для почти 27 тысяч семей. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

В Донецкой области свет вернули в 24 населенных пунктах. Электроснабжение восстановлено для 25 тысяч семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"В частности, вчера с разрешения военных специалисты энергокомпании смогли починить оборудование и вернуть свет в 9,3 тысячи домохозяйств Торецкой общины. Удалось поработать также в Славянской и Марьинской общинах – восстановлено питание для 7,2 тысячи и 5,5 тысячи домохозяйств соответственно. В Авдеевской общине запитано 2,3 тысячи домохозяйств. А также работы проводились в Краматорской и Бахмутской общинах", – сообщили в ДТЭК.

Кроме того, энергетики возобновили работу электросетей, поврежденных в результате вчерашних обстрелов Никопольского района Днепропетровской области. Со светом снова более 1500 семей.

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ВСУ, обстрелы, работа
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