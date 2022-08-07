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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 5 тыс. семей в Донецкой области

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Из-за обстрелов Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области накануне без света осталось более 3 тыс. домохозяйств
Из-за обстрелов Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области накануне без света осталось более 3 тыс. домохозяйств
Фото: dtek-dem.com.ua

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вместе с ВСУ возобновили электроснабжение для 5 тыс. семей в 11 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Восстановить электросети удалось в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"Почти половина обновлений – в Марьинской общине, которая, как и Торецкая, находится вблизи линии разграничения и подвергается постоянным обстрелам. Здесь снова получают свет 2,1 тыс. семей и более 200 семей соответственно. Кроме того, военные допустили энергетиков к работам в Дружковской общине – удалось восстановить питание 1,4 тыс. домохозяйств. Под постоянным и плотным огнем врага и Бахмут – однако специалисты энергокомпании смогли восстановить свет для более чем 600 жителей этой общины. Работы вчера также велись в Славянской и Авдеевской общинах", – говорится в сообщении ДТЭК.

Из-за обстрелов Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области накануне без света осталось более 3 тыс. домохозяйств. За сутки энергокомпании удалось возобновить электроснабжение электроэнергии для более чем 900 семей.

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: электроснабжение
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