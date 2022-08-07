Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 5 тыс. семей в Донецкой области

Восстановить электросети удалось в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"Почти половина обновлений – в Марьинской общине, которая, как и Торецкая, находится вблизи линии разграничения и подвергается постоянным обстрелам. Здесь снова получают свет 2,1 тыс. семей и более 200 семей соответственно. Кроме того, военные допустили энергетиков к работам в Дружковской общине – удалось восстановить питание 1,4 тыс. домохозяйств. Под постоянным и плотным огнем врага и Бахмут – однако специалисты энергокомпании смогли восстановить свет для более чем 600 жителей этой общины. Работы вчера также велись в Славянской и Авдеевской общинах", – говорится в сообщении ДТЭК.

Из-за обстрелов Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области накануне без света осталось более 3 тыс. домохозяйств. За сутки энергокомпании удалось возобновить электроснабжение электроэнергии для более чем 900 семей.