Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 5 тысяч жителей Донбасса

Пока без света остаются 84 населенных пункта области Фото: grids.dtek.com

"22 сентября аварийно-ремонтные бригады энергетиков смогли отремонтировать ряд повреждений сетей и полностью или частично вернули свет жителям 36 населенных пунктов. В Покровском, Бахмутском, Волновахском районах восстановлено электроснабжение для 5,3 тысячи семей", – сообщили в компании.

Пока без света остаются 84 населенных пункта области. Планируется вернуть свет всем жителям области, как только будет разрешено проведение работ от Вооруженных сил Украины, отметили в пресс-службе.

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