Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет еще для 16 тыс. семей

"В Донецкой области за сутки электроснабжение восстановили для 5545 семей Торецкой общины, еще 2689 – Бахмутской общины. Также работы проводили в Славянской и Марьинской общинах", – сообщили в компании.
Кроме того, 27 августа энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей в трех населенных пунктах для почти 8 тыс. семей Криворожского и Никопольского районов Днепропетровской области.
Без электроснабжения пока остается один населенный пункт в Днепропетровской и 86 населенных пунктов в Донецкой области.
Контекст:
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.