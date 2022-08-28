Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет еще для 16 тыс. семей

Без электроснабжения пока остаются один населенный пункт в Днепропетровской и 86 населенных пунктов в Донецкой области Фото: dtek.com

"В Донецкой области за сутки электроснабжение восстановили для 5545 семей Торецкой общины, еще 2689 – Бахмутской общины. Также работы проводили в Славянской и Марьинской общинах", – сообщили в компании.





Кроме того, 27 августа энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей в трех населенных пунктах для почти 8 тыс. семей Криворожского и Никопольского районов Днепропетровской области.

Без электроснабжения пока остается один населенный пункт в Днепропетровской и 86 населенных пунктов в Донецкой области.