Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ за неделю вернули свет для 95 тыс. семей

За последнюю неделю увеличилась регулярность обстрелов Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области, отметили в ДТЭК Фото: dtek.com

За прошедшую неделю электромонтеры "ДТЭК Донецкие электросети" возобновили поставки света для более 81 тыс. жителей области в 104 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского, Волновахского и Покровского районов.

"За последнюю неделю увеличилась регулярность обстрелов Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области. Поэтому все чаще разрушения испытывает инфраструктура электросетей. Всего за неделю энергетики возобновили электроснабжение почти 30 тысяч семей в 29 населенных пунктах Днепропетровской области", – отметили в ДТЭК.