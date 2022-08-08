Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ за неделю вернули свет для 95 тыс. семей

За прошедшую неделю электромонтеры "ДТЭК Донецкие электросети" возобновили поставки света для более 81 тыс. жителей области в 104 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского, Волновахского и Покровского районов.
"За последнюю неделю увеличилась регулярность обстрелов Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области. Поэтому все чаще разрушения испытывает инфраструктура электросетей. Всего за неделю энергетики возобновили электроснабжение почти 30 тысяч семей в 29 населенных пунктах Днепропетровской области", – отметили в ДТЭК.
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.