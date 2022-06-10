Энергетики вернули свет в 12 тыс. домов в Донецкой области после ночного обстрела – ДТЭК

Сейчас без света из-за боевых действий остаются 325 населенных пунктов в Донецкой области Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

"За 9 июня энергетикам удалось отремонтировать оборудование и заживить линии в 13 населенных пунктах Донбасса, страдающих постоянными обстрелами. Со светом снова 12 408 семей Краматорского, Покровского и Бахмутского района Донецкой области", – сообщили в компании.

Благодаря усилиям ВСУ, энергетики смогли оперативно, меньше чем за сутки, отремонтировать линии электроснабжения и вернули свет в 11 населенных пунктов на торецком и марьинском направлениях, отметили в ДТЭК.

Сейчас без света из-за боевых действий остаются 325 населенных пунктов Донецкой области. В значительной части этих населенных пунктов энергетики не могут провести ремонты и ждут разрешения от Вооруженных сил Украины.



Война России против Украины. Главное (обновляется)