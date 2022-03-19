ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики за сутки вернули свет 13 тыс. семей в Донецкой и Киевской областях – ДТЭК

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Без света остаются более 190 населенных пунктов в Донецкой области
Без света остаются более 190 населенных пунктов в Донецкой области
Фото: ДТЕК Київські електромережі / Facebook

За минувшие сутки аварийные бригады энергетиков вернули свет для 13 400 домохозяйств в 14 городах и селах Донецкой и Киевской областей. Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

"Удалось частично или полностью вернуть свет в Красногоровку, Железное, Авдеевку, Святогорск, Новый Труд, Даченское, хутор Солений, Новопавловку, Зеленое, Луганское, Богородичное, Долину, Адамовку, Мазановку, Краснополье в Донецкой области. Всего – для 11 600 семей", – сообщили в компании.

В Киевской области свет вернули в 1800 домов двух районов Киевской области, которые были обесточены из-за обстрелов оккупантов, – Вышгородского и Киево-Святошинского районов, сообщили изданию "ГОРДОН" в компании.

"В этих районах не прекращаются обстрелы российских оккупантов и разрушение инфраструктуры, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать свет в одни и те же населенные пункты", – сообщили в компании.

Без света остаются более 190 населенных пунктов в Донецкой области. Еще 499 населенных пунктов частично или полностью без света в Киевской области. Основные повреждения – в Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском, Киево-Святошинском районах.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – сообщили в ДТЭК.

Война России против Украины. Главное

Теги: энергетика, ДТЭК, Авдеевка, электроснабжение, Красногоровка, Святогорск, Ирпень, Макарово, Луганское, Вышгород, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским (58952)
2
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны (28083)
3
Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени (23292)
4
"Пусть слышат, как их страна сейчас звучит для всего мира". В сеть выложили гимн РФ, созданный из звуков взрывов и обстрелов. Аудио (22726)
5
"От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны (22510)
6
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста (22158)
7
"Это попытка усидеть на двух стульях. Украина этого не простит". Федишин заявила, что российская пропаганда лишила Ани Лорак мозгов (20064)
8
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину (15124)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS