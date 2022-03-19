Энергетики за сутки вернули свет 13 тыс. семей в Донецкой и Киевской областях – ДТЭК

Без света остаются более 190 населенных пунктов в Донецкой области Фото: ДТЕК Київські електромережі / Facebook

"Удалось частично или полностью вернуть свет в Красногоровку, Железное, Авдеевку, Святогорск, Новый Труд, Даченское, хутор Солений, Новопавловку, Зеленое, Луганское, Богородичное, Долину, Адамовку, Мазановку, Краснополье в Донецкой области. Всего – для 11 600 семей", – сообщили в компании.

В Киевской области свет вернули в 1800 домов двух районов Киевской области, которые были обесточены из-за обстрелов оккупантов, – Вышгородского и Киево-Святошинского районов, сообщили изданию "ГОРДОН" в компании.

"В этих районах не прекращаются обстрелы российских оккупантов и разрушение инфраструктуры, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать свет в одни и те же населенные пункты", – сообщили в компании.

Без света остаются более 190 населенных пунктов в Донецкой области. Еще 499 населенных пунктов частично или полностью без света в Киевской области. Основные повреждения – в Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском, Киево-Святошинском районах.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – сообщили в ДТЭК.

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