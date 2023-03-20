Ермак в беседе с советником Байдена отметил важность скорейшего предоставления ВСУ дополнительного вооружения и боеприпасов – ОПУ

Ермак (на фото) проинформировал Салливана о текущей ситуации на фронте в войне РФ против Украины, отметили в ОПУ Фото: president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Отмечается, что Ермак проинформировал Салливана о текущей ситуации на фронте, в частности – "на самых сложных направлениях в Донецкой области".

"Руководитель Офиса президента акцентировал внимание на важности скорейшего предоставления силам обороны Украины дополнительного вооружения и боеприпасов", – сказано в сообщении.

Ермак выразил благодарность американскому народу, президенту США Джо Байдену и обеим палатам Конгресса "за неизменную прочную поддержку Украины в борьбе с государством-террористом", подчеркнули в ОПУ.