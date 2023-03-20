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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак в беседе с советником Байдена отметил важность скорейшего предоставления ВСУ дополнительного вооружения и боеприпасов – ОПУ

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Ермак (на фото) проинформировал Салливана о текущей ситуации на фронте в войне РФ против Украины, отметили в ОПУ
Ермак (на фото) проинформировал Салливана о текущей ситуации на фронте в войне РФ против Украины, отметили в ОПУ
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак 20 марта в рамках постоянного диалога с союзниками провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Отмечается, что Ермак проинформировал Салливана о текущей ситуации на фронте, в частности – "на самых сложных направлениях в Донецкой области".

"Руководитель Офиса президента акцентировал внимание на важности скорейшего предоставления силам обороны Украины дополнительного вооружения и боеприпасов", – сказано в сообщении.

Ермак выразил благодарность американскому народу, президенту США Джо Байдену и обеим палатам Конгресса "за неизменную прочную поддержку Украины в борьбе с государством-террористом", подчеркнули в ОПУ.

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн. Это 34-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, указали в минобороны страны.

В новый пакет, в частности, вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, речные патрульные катера.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указали в Пентагоне.

Теги: США, Украина, Джо Байден, вооружение, агрессия, военная помощь, боеприпасы, советник, ВСУ, война России против Украины, президент, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Джейк Салливан
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