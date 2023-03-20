Ермак в беседе с советником Байдена отметил важность скорейшего предоставления ВСУ дополнительного вооружения и боеприпасов – ОПУ

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.
Отмечается, что Ермак проинформировал Салливана о текущей ситуации на фронте, в частности – "на самых сложных направлениях в Донецкой области".
"Руководитель Офиса президента акцентировал внимание на важности скорейшего предоставления силам обороны Украины дополнительного вооружения и боеприпасов", – сказано в сообщении.
Ермак выразил благодарность американскому народу, президенту США Джо Байдену и обеим палатам Конгресса "за неизменную прочную поддержку Украины в борьбе с государством-террористом", подчеркнули в ОПУ.
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн. Это 34-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, указали в минобороны страны.
В новый пакет, в частности, вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, речные патрульные катера.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указали в Пентагоне.