Ермак заявил о буме экспорта европейской бытовой техники в страны, граничащие с Россией: Она попадает и в РФ

Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram.

По его словам, речь идет о поставках стиральных машин, холодильников и даже электрических молокоотсосов.

"Эта техника также попадает затем и в РФ. В России сейчас нет четкой разницы между гражданским и военным использованием разного рода компонентов, чипов. Любая иностранная техника, импортируемая в РФ, может быть в конечном итоге использована для достижения военных целей, потому что санкции обрезали россиянам доступ к западным технологиям, поэтому они ищут чипы для применения их впоследствии в военных целях там, где могут. Именно поэтому нужно сделать невозможными для них эти процессы", – пояснил глава ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По информации минфина США, российский военно-промышленный комплекс в результате санкций стал не способен производить и обслуживать оборудование, "критически важное" для проведения военных операций в Украине.

Ввоз в Россию полупроводников, "являющихся жизненной силой российского оружия", снизился на 70% по сравнению с прошлым годом, из-за чего производство гиперзвуковых баллистических ракет в России практически прекратилось, рассказывали в министерстве торговли США.

"Производство автомобилей упало на три четверти по сравнению с прошлым годом, что указывает на то, что критически важные современные микросхемы для гражданских автомобилей перенаправляются на военные нужды. Российские военные берут микросхемы из посудомоечных машин и холодильников для ремонта своей военной техники, потому что у них закончились полупроводники. Промышленность России находится на стадии выживания", – сообщали в ведомстве 14 октября.